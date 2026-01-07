Equipamentos e ações especiais reforçam segurança nas escolas municipais

Com 916 câmeras instaladas em todas as escolas municipais e integradas à Central de Segurança Integrada (CSI), Suzano fechou 2025 com a maior estrutura de monitoramento já implantada na rede de ensino. O reforço tecnológico é parte de um conjunto de ações que envolvem patrulhamento especializado e programas preventivos, promovidos pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, e projetos educativos voltados à proteção de crianças e adolescentes, executados pela Secretaria Municipal de Educação, consolidando uma política permanente de segurança escolar.

O trabalho preventivo tem sido complementado por iniciativas que atuam diretamente no ambiente escolar e no entorno das famílias. Entre os destaques está o programa “Prevenir a Violência Escolar”, promovido pela Secretaria de Educação, que atende toda a rede municipal, com cobertura nas cem unidades de ensino, ampliando o cuidado com estudantes em situação de risco e violação de direitos. De acordo com dados consolidados até dezembro de 2025, o sistema do programa registra 679 estudantes incluídos, sendo 424 crianças atualmente em acompanhamento, oriundas de 73 escolas. No ano passado foram 289 novas inclusões, além do acompanhamento de 303 alunos em situação de infrequência, abandono ou evasão, por meio da Busca Ativa Escolar.

O trabalho comunitário resultou ainda em 953 visitas domiciliares e 1.852 atendimentos a famílias dentro das próprias escolas. A iniciativa é focada em criar uma rede de proteção social, com articuladores comunitários, formação de educadores e acompanhamento interdisciplinar e intersetorial dos alunos, realizado por meio de apoio do Sistema Informatizado Municipal do Programa Prevenir a Violência Escolar (Simp) para ampliação do acesso a direitos e políticas públicas pelos estudantes.

Outro eixo importante é a formação preventiva. O projeto “Maria Vai à Escola”, conduzido pela Segurança Cidadã, formou, em 2025, 498 alunos em duas unidades, levando orientações sobre cidadania, respeito e autoproteção e educando crianças e adolescentes nas escolas sobre igualdade de gênero, direitos humanos, respeito e combate à violência. Já o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, alcançou 775 estudantes em quatro unidades. O objetivo da iniciativa, tocada pela GCM, é garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, potencializando suas relações dentro da sociedade.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, a integração entre tecnologia, programas sociais e presença das forças de segurança tem garantido um ambiente mais protegido. “A escola precisa ser, acima de tudo, um espaço seguro para aprender e conviver. Quando unimos monitoramento, ações pedagógicas e acompanhamento das famílias, conseguimos agir antes que os problemas se agravem”, afirmou.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o foco vai além da resposta às ocorrências. “As rondas e as câmeras são fundamentais, mas o grande diferencial está no trabalho preventivo. Programas como o Guard, o ‘Maria Vai à Escola’ e o ‘Prevenir a Violência Escolar’ ajudam a criar vínculos, orientar e reduzir riscos dentro e fora das unidades”, explicou.

Na avaliação do prefeito Pedro Ishi, o balanço de 2025 mostra que a política de segurança escolar avança de forma consistente. “Investimos em tecnologia, ampliamos o patrulhamento e fortalecemos ações educativas porque acreditamos que proteger nossas crianças é garantir o futuro da cidade. Esses números mostram que Suzano está no caminho certo ao tratar a segurança nas escolas como prioridade permanente”, concluiu.