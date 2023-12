Erick Jacquin inaugura bistrô no Patteo Urupema Shopping em fevereiro de 2024

O chef Érick Jacquin anunciou para 25 de fevereiro de 2024 a inauguração do restaurante Ça-Va, no Patteo Urupema Shopping. Jacquin esteve no empreendimento nesta segunda-feira (18/12), visitou as obras do bistrô, conversou com jornalistas em coletiva de Imprensa e atendeu fãs com fotos e autógrafos.

Em entrevista, Jacquin destacou a parceria com a HBR Realty, gestora do Urupema: “A cidade está crescendo. Tenho certeza de que o Ça-Va será sucesso absoluto em Mogi das Cruzes, assim como têm sido outras parcerias nossas com a HBR”. Ele também teceu elogios ao Urupema, mais novo shopping da cidade, inaugurado em abril deste ano: “É tudo novo, está muito bonito”.

O Ça-Va mogiano está em fase de instalação no Piso 5 do shopping. Terá cardápio com pratos consagrados da carreira do chef, com o melhor da culinária francesa, porém, como frisou Jacquin, com valores acessíveis: “Comida boa, de qualidade, com preço bom”. A operação exigirá, inicialmente, ao menos 20 funcionários.

Jacquin esteve no Urupema acompanhado dos sócios Orlando e Silvia Leone; Alexandre Nakano, diretor de Operações da HBR Realty; Silvana Santiago, superintendente do Patteo Urupema Shopping, e Juliana Oliveira, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Legado

Premiado internacionalmente e dono de restaurantes bem-sucedidos, Jacquin alcançou a fama ao participar de programas de TV como “MasterChef Brasil” e “Pesadelo na Cozinha”. A ligação de Jacquin com o Ça-Va, inclusive, surgiu a partir de um dos episódios mais emocionantes do “Pesadelo na Cozinha”.

Ele foi chamado para reformar o restaurante, cujo nome vem da expressão francesa que equivale ao “tudo bem?” ou “como vai” em português. Porém, o proprietário, Antônio Carlos Cirelli, morreu de Covid durante as gravações do reality e os filhos pensaram em fechar o negócio.

O chef então decidiu comprá-lo e continuar o legado do Ça-Va, hoje um badalado bistrô na Bela Vista, em São Paulo, que, a partir de fevereiro de 2024, passa a ter uma unidade no Patteo Urupema Shopping, em Mogi.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento - além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As operações, desde a inauguração, estão sendo abertas no sistema soft opening. Ao todo, a estrutura do Urupema tem capacidade para 86 lojas, 25 quiosques e 17 estabelecimentos na praça de alimentação, com mais de 400 lugares para o público, e ainda 3 pisos de estacionamento coberto.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 4793-7555.