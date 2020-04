Feiras livres são retomadas com restrições em Suzano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego anunciou que as feiras livres serão retomadas em Suzano, mas com restrições e uma série de medidas preventivas contra a transmissão do novo coronavírus (Covid-19). Apenas as diurnas poderão retomar as atividades, com funcionamento limite até as 13 horas. Só poderão ser comercializados legumes, verduras, frutas e outros insumos básicos.

Com a prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo por mais 15 dias, Suzano segue com a restrição das atividades comerciais até 22 de abril. Contudo, o município retoma as feiras diurnas como serviço essencial, a fim de garantir a oferta de alimentos básicos à população. Alimentos preparados como pastel, caldo de cana, sucos, yakissoba, salgados, bolos e doces estão proibidos. Também não poderão ser comercializados brinquedos, eletrônicos, ferragens, flores, miudezas, roupas, produtos orientais e demais itens de forma geral.

Poderão funcionar apenas as barracas de frutas; legumes; verduras; mandiocas; milho; cocos e derivados; miúdos; ovos; queijos e frios; e temperos e ervas. Pescados e carnes deverão ser comercializados já limpos ou em bandejas, não sendo permitida a limpeza desses no local.

Os feirantes autorizados a prestar serviços ainda terão que seguir medidas de prevenção contra o novo coronavírus. As barracas terão que disponibilizar desinfetante tipo álcool 70% em todos os acessos, tanto para o cliente como para os colaboradores. Também será preciso higienizar bancadas, balanças e utensílios com álcool 70% e papel descartável ou com solução preparada com 900ml de água para 100ml de água sanitária. O procedimento deve ser adotado antes da montagem das barracas.

A mesma higienização é válida para as máquinas de cartão de crédito e débito, antes do início do trabalho, após cada utilização e no término das atividades. Os feirantes ainda deverão manter uma distância segura no espaçamento entre as barracas. Estruturas com medidas superiores a 8 metros devem ser reduzidas em 2 metros. Além disso, os colaboradores deverão usar máscaras, lavar as mãos com frequência e fazer uso do álcool gel.

É importante destacar que degustação, corte e manuseio de frutas, legumes e temperos estão proibidos. Outras ações, como anúncio de produtos de maneira verbal, montagem de qualquer setor de entretenimento e diversão e uso ou montagem de mesas, cadeiras ou tendas, também não serão permitidas, assim como não será tolerado o estacionamento de veículos atrás das barracas, exceto se fizer parte da atividade. As vendas não devem ultrapassar o horário limite, para que a via esteja totalmente livre até as 14 horas.

A pasta também estabelece que comerciantes que estejam ou tenham contato com pessoas do grupo de risco, como idosos ou indivíduos que possuem doenças crônicas, permaneçam em casa. O mesmo é válido para quem apresenta febre, tosse ou dificuldades para respirar.

O secretário André Loducca afirmou que a decisão pelo retorno das feiras foi tomada em consonância com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). “Cada cidade tem sua particularidade. Em Suzano, a feira será retomada com o único objetivo de servir à população como algo essencial. Vamos seguir com as restrições e as recomendações necessárias, também baseadas na orientação da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento”, disse.