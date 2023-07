Frutas e hortaliças: mais baratas nas feiras livres ou nos supermercados?

Em tempos em que economizar é palavra de ordem, saber onde fazer cada compra é fundamental para manter o equilíbrio das contas. (Veja tabela abaixo)

Dependendo dos produtos desejados, montar uma lista para o supermercado e outra para a feira livre pode ajudar a diminuir os gastos com o abastecimento da despensa. A divisão permite ao consumidor aproveitar as melhores promoções oferecidas por esses comércios e garantir diversidade à mesa.

O DS foi até uma feira e dois supermercados de Suzano para conferir em qual local as frutas e hortaliças são mais baratas. O levantamento leva em conta os valores dos seguintes itens: alface, tomate, batata, cebola, abobrinha, repolho, quiabo, laranja, limão, morango, banana, mexerica, manga e pêra.

Na feira da Vila Amorim, que acontece todas as quartas-feiras das 6 às 14 horas na rua Alberto José da Costa, os valores dos itens acima chegam a R$ 78,48.

O primeiro supermercado que a reportagem consultou fica localizado no mesmo bairro da feira e os valores são 33,9% maior, chegando em R$ 105,14. Enquanto isso, o segundo varejo, que fica na rua General Francisco Glicério, cobra R$ 90,85 pelos itens, o que significa um preço 15,7% maior que a feira.

Entre todos os itens, o quiabo é o que tem o maior preço. Na feira, o valor é de R$ 20,00 por quilo. No primeiro supermercado, o valor é de R$ 24,98 por quilo e, no segundo, o preço é R$ 22,98 por quilo. O feirante, que não se identificou, afirmou que o período de tempo frio aumenta os valores do quiabo.

A alface crespa tem uma pequena variação entre os locais. Na feira, o valor é de R$ 4,99. Enquanto isso, os supermercados cobram R$ 4,98 e R$ 3,99. O tomate também aparece mais caro na feira, custando R$ 7,00 por quilo, enquanto os mercados precificaram o item a R$ 4,98 por quilo e R$ 5,99 por quilo.

A laranja lima tem uma grande variação entre a feira, que cobra R$ 3,00 por dúzia, e os mercados, que precificam a R$ 9,98 e R$4,99, ambos por quilo. Uma dúzia de limões também custa R$ 3,00 na feira e, nos mercados, vale R$ 4,98 por quilo e R$ 3,99 por quilo.