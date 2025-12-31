Fundo Social atende 29.252 famílias durante o ano

O Fundo Social de Solidariedade encerra o ano de 2025 celebrando os resultados de um trabalho que garantiu suporte e mais oportunidades à população. O balanço do órgão municipal, conduzido pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, revela que 29.252 famílias foram beneficiadas com as iniciativas de arrecadação conduzidas de janeiro a dezembro.

Neste período, as equipes ainda atuaram para que 1.747 munícipes fossem capacitados nos 55 cursos oferecidos pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe); e outros 1.441 tivessem acesso às 27 atividades sociais organizadas pelo Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti.

O órgão também ofereceu estrutura para que novos 150 alunos pudessem ter acesso aos conteúdos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) em 2025. Do total de 567 matriculados, 23 se formaram neste ano.

O destaque entre as ações de arrecadação, como de costume, ficou por conta da “Campanha do Agasalho”, que superou mais de 300 mil peças, possibilitando o atendimento a 20 mil famílias nos meses mais frios do ano, a partir da organização de 51 bazares solidários. Outra iniciativa que gerou resultados expressivos foram as trocas sociais para os shows de aniversário da cidade, que culminaram na arrecadação de 50 toneladas de alimentos.

As ações sociais ainda mobilizaram toda a estrutura da administração municipal com as Gincanas dos Servidores Solidários, que foram organizadas periodicamente e permitiram a arrecadação de 55 mil fraldas infantis, 4.045 caixas de bombons e 2.844 panetones. Essa colaboração também foi vista durante o “Natal Solidário”, com um grande almoço natalino organizado na Arena Suzano que reuniu 2 mil pessoas, sendo marcado por entrega de brinquedos, cestas básicas, panetones e frangos.

A parceria com o funcionalismo público se estendeu para as escolas estaduais, onde foi desenvolvida a campanha associada à dignidade menstrual “Todas por elas”, com a distribuição das 6.240 unidades de absorventes em 47 colégios; e também junto à concessionária SPMar, que esteve com a prefeitura em mais um ano com a campanha “Junte o Bem”, que permitiu a troca de lacres de alumínio por seis cadeiras de rodas.

Outra parceria de sucesso aconteceu junto à Secretaria Municipal de Saúde e ao Instituto Nacional de Tecnologia de Saúde (INTS), por meio da qual foram entregues 513 kits para mães que deram à luz no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que incluíram toalha de banho, pomada, roupas, mantas, luvas e meias para recém-nascidos.

A integração com a Secretaria Municipal de Educação deu origem ao projeto “Pequenos do Bem”, que incentivou o protagonismo dos alunos no processo de arrecadação de lacres de alumínio, brinquedos e cartinhas, que serão destinados aos idosos residentes em casas de acolhimento.

Junto às Secretarias de Saúde e de Educação, foi organizado o “Programa da Boa Visão”, que disponibilizou 8 mil consultas oftalmológicas às crianças do G5 ao 3º ano das redes municipal, estadual e Serviço Social da Indústria (Sesi).

Atividades sociais

Entre as atividades sociais organizadas pelo CCMI, podem ser destacados Bailes da Melhor Idade; a Rota da Melhor Idade no Suzano Shopping, que promoveu atividades de zumba e sessões de cinema; e o Almoço Especial do Mês das Mães, com cardápio especial e atividades comemorativas.

Outras iniciativas incluíram o projeto “Espelho Meu”, que incentivou as rodas de conversa entre idosos, conduzidas por profissionais voluntários de diversas áreas; a “Gincana da Melhor Idade”, que reuniu mais de 700 idosos para um dia de atividades esportivas e interações sociais; e o “Mostre Seu Talento”, um evento de encerramento que reuniu idosos durante apresentações das atividades desenvolvidas ao longo do ano.

A primeira-dama destacou o trabalho que foi proporcionado neste ano. “Pudemos beneficiar muitos munícipes com as nossas iniciativas. Garantimos cursos de capacitação para jovens, adultos e idosos, arrecadando ainda muitos itens para famílias em situação de vulnerabilidade social. Temos que parabenizar a mobilização da equipe do Fundo Social e as demais pastas da prefeitura, assim como a Câmara, pela participação nas gincanas solidárias. Fizemos um trabalho amplo e continuaremos cada vez mais atuantes no nosso propósito de reforçar as ações solidárias”, ressaltou Déborah.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que o Fundo Social tem desempenhado um papel fundamental no município. “Nossas ações se refletem em mais qualidade de vida para os cidadãos. Promovemos capacitação e iniciativas solidárias que garantem arrecadações expressivas de alimentos, fraldas e outros itens, que são destinados aos moradores que mais precisam. Temos orgulho de poder fazer parte desse trabalho tão nobre, que desperta nos munícipes o espírito solidário e incentiva o amor ao próximo”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.