Fundo Social prorroga prazo de doações para o 'Dia da Solidariedade'

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano prorrogou o prazo para doação de alimentos para o “Dia da Solidariedade”, realizado na última quarta-feira (31/01). A iniciativa segue recebendo mantimentos até esta sexta-feira (02/02) na sede do órgão, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro).

O primeiro dia de atividades ocorreu no recuo para veículos, em frente ao Paço Municipal. O evento contou com as presenças da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi, e do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que incentivaram a doação de alimentos, fraldas geriátricas e interagiram com os trabalhadores que participaram da ação.

Na ocasião, os servidores efetuaram as contribuições que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade as depositando em caixas. Além da aderência dos funcionários, o “Dia da Solidariedade” contou ainda com a participação de diversos munícipes que usaram o espaço para estacionar a motocicleta ou o carro e promover a doação.

Ao menos um integrante de cada pasta municipal participou da dinâmica. Além da solidariedade, a atividade ainda conta, de forma complementar, com uma contagem de pontos para as secretarias participantes na disputa interna por itens recebidos, fomentando assim a competição saudável e apoiando a quem mais precisa.

A primeira-dama agradeceu aos servidores pelo empenho e interesse em ajudar o próximo e lembrou que a ação faz parte de uma série de iniciativas do Fundo Social para promover o bem. “Nós estamos precisando de doações para nosso estoque e todos que participam fazem a diferença. Vale lembrar que o Fundo Social sempre precisa do apoio da população porque precisamos estar preparados para auxiliar quem mais necessita”, afirmou Larissa.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou o trabalho do Fundo Social e ressaltou a importância do órgão para a cidade. “É um trabalho que precisa sempre de reposição. Por isso essa ação é tão importante e mesmo debaixo de sol ou de chuva, os servidores se empenham em ajudar o próximo e isso me deixa muito feliz. Nossa gestão é muito integrada e as secretarias são bastante engajadas. Eu não esperava outra coisa que não fosse o sucesso da ação. Parabéns a todos!”, finalizou Ashiuchi.

As contribuições para o Fundo Social prosseguem regularmente de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do órgão municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2195.