Fundo Social realiza 'Gincana dos Servidores Solidários' nesta segunda-feira

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realizará nesta segunda-feira (01/12) a “Gincana dos Servidores Solidários”. A atividade tem como objetivo incentivar servidores e munícipes a contribuírem com a arrecadação de panetones destinados às famílias em situação de vulnerabilidade. A ação acontecerá no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

As doações terão início às 11 horas, quando as 19 secretarias municipais se reunirão para dar início à gincana. Os munícipes que desejarem participar poderão entregar suas contribuições diretamente à secretaria de sua preferência. As arrecadações serão encerradas no mesmo dia, às 14 horas.

Além de promover um momento de solidariedade, a gincana tem como objetivo levar um pouco da magia do Natal às famílias em situação de vulnerabilidade, reforçando o espírito comunitário e a importância da união social.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a mobilização simboliza a força da união entre servidores e comunidade. “É a demonstração de que, quando caminhamos juntos, conseguimos ampliar o alcance da solidariedade e levar mais dignidade a quem precisa, fortalecendo laços e reafirmando o compromisso da cidade com aqueles que enfrentam momentos de maior dificuldade”, disse Déborah.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebe doação de alimentos, roupas, materiais de higiene pessoal, ração e outros itens no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, sala 224, 2º andar – Centro) de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195.