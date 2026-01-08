'Histórias de Esperança' registra 123 adoções e arrecada mais de 200 itens

A 3ª edição da campanha de apadrinhamento “Histórias de Esperança” registrou a adoção de 123 cães e gatos, arrecadou mais de 200 itens e beneficiou 11 organizações não governamentais (ONGs) e entidades independentes que atuam na proteção animal no município. Com essa etapa concluída, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu início, nesta quinta-feira (08/01), à entrega das doações.

A campanha, realizada entre os dias 12 e 24 de dezembro, ocorreu em diferentes pontos da cidade, permitindo que os munícipes escolhessem os pets para apadrinhamento em estabelecimentos parceiros como as unidades da Zeca Rações, a GranPet, da AmiPet, além do Suzano Shopping e das clínicas Animais Sadios e Mundo Animal.

No período, foram arrecadados 23 sacos grandes de ração e kits compostos por dois ou mais itens, como coleiras, medicamentos, roupas e camas para os cães e gatos acolhidos pelas ONGs participantes.

Com temática especial de fim de ano, a campanha contou com árvores de Natal instaladas nos estabelecimentos parceiros, decoradas com cartões, fotos e histórias dos animais disponíveis para apadrinhamento. Após escolher um pet, o participante pôde adquirir itens conforme a necessidade do animal ou optar pela adoção responsável, ampliando a família durante o período natalino.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a campanha “Histórias de Esperança” vai além dos números e reforça o compromisso do município com a causa animal. “Essa iniciativa mostra como pequenas ações podem transformar realidades, fortalecendo o trabalho das ONGs e dos protetores, além de ampliar as oportunidades de adoção responsável. O envolvimento da população foi fundamental para garantir melhores condições de cuidado aos animais acolhidos”, afirmou o chefe da pasta.