Jardim Imperador tem atraso na entrega de correspondências

Os moradores do Jardim Imperador, em Suzano, alegam atraso na entrega de cartas e demais correspondências no bairro. De acordo com os moradores, a demora ou o não recebimento de contas tem prejudicado aos residentes da região.

É o que conta Nelson Dante. Ele é morador do Jardim Imperador e relata que não tem recebido as últimas contas desde que o Centro de Distribuição (CDD) de Suzano teve suas atividades interrompidas para serviços de sanitização do local, após o contágio de sete funcionários pelo novo coronavírus (Covid-19).

“Já tem algum tempo que o Correio não entrega as nossas correspondências. Não estamos recebendo as contas de telefone que vencem no início do mês, e normalmente chegam no final do mês anterior ao vencimento”, conta o morador.

Para Dante, a situação acaba sendo um transtorno. Isso porque quando as correspondências não chegam, ele precisa encontrar outras maneiras de realizar o pagamento realizando, por exemplo, a emissão da segunda via da conta. “Eu já sou idoso, não posso ficar saindo e andando, ainda mais nesses tempos com esse vírus. Preciso ficar pedindo favor, para que alguém vá até o shopping tirar a segunda via da conta para poder pagar”, explica.

Em nota, os Correios lamentaram eventuais transtornos à população “neste momento de adversidade e adaptação de todos os setores da sociedade” e informaram que “as entregas estão ocorrendo na região do Jardim Imperador, em Suzano (SP)”.

Em relação ao CDD, a empresa pontuou que o centro teve as suas atividades interrompidas por alguns dias, no início de julho para sanitização e outras medidas preventivas, mas que o serviço de entrega já foi retomado.

A empresa ainda disse que atrasos pontuais, quando são reportados à empresa por meio dos canais oficiais de relacionamento, são prontamente averiguados e solucionados. Para entrar em contato com os Correios, a empresa disponibiliza os telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades), e também o Fale Conosco, no site www.correios.com.br.