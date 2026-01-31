Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 31/01/2026
Cidades

Kassab e Saulo Pedroso participam de encontro do PSD em Arujá com foco no futuro da região

Encontro foi conduzido pela presidente do PSD de Arujá, Clau Camargo, que é pré-candidata a deputada estadual

31 janeiro 2026 - 17h20Por da Reportagem Local
Kassab e Saulo Pedroso participam de encontro do PSD em Arujá com foco no futuro da região Kassab e Saulo Pedroso participam de encontro do PSD em Arujá com foco no futuro da região - (Foto: Divulgação)

Com a presença do presidente nacional do PSD - Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, do deputado federal Saulo Pedroso e de lideranças políticas locais e regionais, o PSD de Arujá realizou, na manhã deste sábado (31), o encontro “Caminhos para o Futuro – Vamos juntos planejar o amanhã”.

O evento foi conduzido pela presidente do PSD em Arujá, Clau Camargo, que também é pré-candidata a deputada estadual, e teve como objetivo promover o diálogo sobre os desafios da política pública, a importância da participação na construção coletiva e o fortalecimento do PSD na região.

Durante o encontro, o prefeito de Arujá, Dr. Luis Camargo, destacou o papel de Gilberto Kassab na condução da política pública no estado e no país.
“Kassab tem transformado a política pública do estado e do Brasil. Ele nos ensina, na prática, lições de coesão, negociação e paciência, sempre colocando o interesse coletivo acima de disputas ideológicas”, afirmou.

Ao lado de Clau Camargo, Dr. Luis ressaltou o propósito comum de cuidar das pessoas, destacando projetos de impacto social desenvolvidos no município, como a Loja Vale Reciclar, implantado por Clau Camargo no Fundo Social de Solidariedade de Arujá, que se tornou referência no município ao unir sustentabilidade, inclusão social e economia circular.

Em sua fala, Clau Camargo abordou a importância do diálogo e do compromisso com políticas públicas eficazes, além de ressaltar o apoio do PSD à participação das mulheres na política.
“Kassab é um estrategista, inteligente e visionário, que construiu um partido que acredita nas pessoas e valoriza a atuação das mulheres. Me sinto confiante, apoiada e representada no PSD, e é por isso que visto a camisa desse partido que coloca os interesses da população sempre em primeiro lugar”, afirmou.

A presidente do PSD em Arujá também ressaltou a importância da representatividade política da região, que reúne cerca de 3,2 milhões de habitantes (municípios que fazem parte do CONDEMAT +) e possui grande potencial de desenvolvimento, impulsionado por investimentos em logística e infraestrutura do Governo do Estado. Entre as pautas destacadas está a necessidade de articulação com o Estado e a União para garantir recursos, equipamentos e custeio de serviços essenciais, como o Hospital de Arujá.

Presente no encontro, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reforçou a força do partido para as próximas eleições e destacou o cenário favorável na região.
“O PSD vai eleger um número expressivo de deputados federais e estaduais. Clau Camargo e Saulo Pedroso têm possibilidades reais de serem eleitos, fruto do trabalho sério realizado pelo prefeito e pelo time forte que foi construído em Arujá”, afirmou.

O deputado federal Saulo Pedroso destacou sua atuação em Arujá, com a destinação de R$ 7,5 milhões em emendas parlamentares para o município, reforçando o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas locais e o apoio a áreas essenciais para a população.

Em sua fala, Saulo também citou o crescimento do PSD no cenário nacional e elogiou a liderança do presidente do partido.

Hoje o PSD conta com seis governadores e se consolida como o maior partido do Brasil. Kassab conduz o partido com foco nas pessoas, e é isso que deve orientar a política pública, porque a política passa, mas o que fica é o legado”, afirmou.

O deputado ainda destacou a atuação de Clau Camargo. 
“Clau é vocacionada, tem sensibilidade social e compromisso real com a transformação da vida das pessoas. Tenho muito orgulho em caminhar ao lado dela”, disse.



