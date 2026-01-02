'Natal Seguro' tem 813 abordagens e 3,44 kg de drogas apreendidas

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou o balanço final da operação “Natal Seguro”, realizada ao longo deste mês pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.

Os dados consolidados apontam que foram realizadas 813 abordagens a pessoas e 173 a veículos entre os dias 4 e 30 de dezembro. No combate ao tráfico de entorpecentes, a atividade apresentou resultados expressivos, com a apreensão de 3,44 quilos de entorpecentes ao longo do mês de dezembro.

A iniciativa teve como objetivo intensificar o patrulhamento preventivo, ampliar a sensação de segurança da população e coibir práticas criminosas durante o período de festas de fim de ano, marcado pelo aumento da circulação de pessoas e da atividade comercial em diversas regiões da cidade. As ações de fiscalização e patrulhamento resultaram na apreensão de 73 veículos, entre carros e motocicletas – sendo dois automóveis e 71 motos – além da localização de outros cinco veículos que apresentavam algum tipo de irregularidade ou registro criminal.

O trabalho ostensivo da GCM também refletiu diretamente no enfrentamento à criminalidade. Ao longo da operação “Natal Seguro”, foram efetuadas seis prisões por crimes de trânsito, uma por descumprimento de medida protetiva, duas por roubo, uma por furto e uma por tráfico de entorpecentes. Outras seis ocorreram com o apoio do programa “Smart Suzano”, que utiliza tecnologia de monitoramento e inteligência para auxiliar na identificação de suspeitos e na pronta resposta das equipes em campo.

As ocorrências reforçam o papel estratégico da GCM não apenas na prevenção, mas também na repressão qualificada aos crimes, especialmente em períodos de maior vulnerabilidade. Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o balanço demonstra a efetividade do planejamento e o comprometimento dos agentes envolvidos na operação. “A operação ‘Natal Seguro’ foi uma ação cuidadosamente estruturada para atender um período sensível do ano, quando a cidade recebe um fluxo maior de pessoas nas áreas comerciais. Os números mostram que a Guarda Civil Municipal esteve presente, atuante e preparada para garantir tranquilidade à população”, avaliou.

Ainda segundo o chefe da pasta, além dos resultados operacionais, a operação cumpriu um papel importante no fortalecimento da sensação de segurança. “Mais do que prisões e apreensões, nosso objetivo foi prevenir crimes e oferecer um ambiente seguro para comerciantes, consumidores e famílias. A presença ostensiva nas ruas, aliada à tecnologia e à integração das equipes, foi fundamental para alcançar esse resultado”, completou Balbino.

A operação “Natal Seguro” contou com patrulhamento estratégico em pontos de grande circulação, ações preventivas, abordagens qualificadas e fiscalização de veículos, mantendo a atuação regular da GCM em toda a cidade. O trabalho foi realizado de forma integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil, garantindo agilidade no encaminhamento das ocorrências e maior eficiência nas respostas às demandas da população.

O prefeito Pedro Ishi destacou que os resultados refletem o compromisso da administração municipal com a segurança da população e o planejamento estratégico adotado ao longo do período de festas. “Trabalhamos de forma integrada, com presença constante nas ruas e uso da tecnologia, para garantir que as famílias pudessem circular com tranquilidade e segurança. Esse balanço demonstra que Suzano segue avançando na proteção dos cidadãos e no fortalecimento das ações preventivas”, afirmou o chefe do Poder Executivo suzanense.