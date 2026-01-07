Operação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por dia

A operação “Cata-Treco” abre o calendário de serviços de 2026 em Suzano com um novo formato de atendimento. A ação começa nesta quinta-feira (08/01) e segue até o dia 27 de janeiro, percorrendo as regiões norte, central e sul do município. Coordenada pela Secretaria Municipal de Governo, a iniciativa passa a atender um bairro por dia, garantindo mais organização e eficiência no recolhimento de materiais inservíveis. De segunda a sexta-feira, os caminhões circularão das 9 às 17 horas, e, aos sábados, o atendimento ocorre das 9 às 13 horas, conforme o cronograma estabelecido.

Na região norte, a operação terá início com atendimento ao bairro Cidade Miguel Badra. Na sexta-feira (09/01), os caminhões passam pelo bairro Cidade Boa Vista. Já na segunda-feira (12/01), o serviço contempla o Jardim Dona Benta, enquanto que no dia seguinte (13/01) a ação será realizada na região do Sesc. A programação segue na quarta-feira (14/01) com atendimento ao Jardim Graziela; na quinta-feira (15/01) ao bairro São José; na sexta-feira (16/01), ao Jardim Varan; e no dia 21 (quarta-feira), ao Jardim Alterópolis e ao Jardim Gardênia Azul.

Já nos dias 22, 23, 26 e 27, a operação passa, respectivamente, pelos bairros Jardim Revista, Vila Maluf, Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi. A programação finaliza no dia 27, no Jardim Europa.

As demandas da região central estão programadas para o sábado (10/01), com atendimento no centro comercial, por meio das vias rua General Francisco Glicério, rua Benjamin Constant, avenida Armando Salles de Oliveira e rua Baruel.

Já a região sul será atendida aos sábados, nos dias 17 e 24. Na primeira ação, o serviço contempla os bairros Jardim Planalto, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Caulim, Centro Comercial de Palmeiras, Jardim Itamaracá e Jardim Amazonas. No dia 24, os caminhões passam pelo Recreio Bela Vista, Parque Heroísmo, Jardim Brasil, Recanto São José, Vila São Pedro e Jardim do Lago.

Durante a operação, serão recolhidos móveis antigos, sofás, colchões, mesas, eletrodomésticos, madeiras, isopor e utensílios que não possuem mais utilidade. Também será aceito óleo de cozinha usado, desde que armazenado em garrafas PET bem fechadas. Não serão recolhidos entulhos, vidros e pneus.

A orientação é para que os itens sejam deixados na calçada, em frente às residências, de forma organizada, pouco antes da passagem dos caminhões. O serviço também disponibiliza atendimento para esclarecimento de dúvidas por meio do WhatsApp da Secretaria Municipal de Governo, no número (11) 99650-8973.

Para o secretário municipal de Governo, Alex Santos, a primeira operação do ano já marca um novo ritmo de organização dos serviços. “Estamos começando o ano com um formato mais organizado do 'Cata-Treco', com datas e bairros definidos, o que facilita o planejamento da população e torna o serviço mais eficiente. É uma forma de iniciar 2026 cuidando da cidade e dos nossos bairros”, afirmou o chefe da pasta.