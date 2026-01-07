Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 07 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Operação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por dia

Ação começa nesta quinta-feira (08/01) e segue até 27 de janeiro com cronograma definido para as regiões norte, central e sul

07 janeiro 2026 - 21h30Por da Reportagem Local
Operação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por diaOperação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por dia - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A operação “Cata-Treco” abre o calendário de serviços de 2026 em Suzano com um novo formato de atendimento. A ação começa nesta quinta-feira (08/01) e segue até o dia 27 de janeiro, percorrendo as regiões norte, central e sul do município. Coordenada pela Secretaria Municipal de Governo, a iniciativa passa a atender um bairro por dia, garantindo mais organização e eficiência no recolhimento de materiais inservíveis. De segunda a sexta-feira, os caminhões circularão das 9 às 17 horas, e, aos sábados, o atendimento ocorre das 9 às 13 horas, conforme o cronograma estabelecido.

Na região norte, a operação terá início com atendimento ao bairro Cidade Miguel Badra. Na sexta-feira (09/01), os caminhões passam pelo bairro Cidade Boa Vista. Já na segunda-feira (12/01), o serviço contempla o Jardim Dona Benta, enquanto que no dia seguinte (13/01) a ação será realizada na região do Sesc. A programação segue na quarta-feira (14/01) com atendimento ao Jardim Graziela; na quinta-feira (15/01) ao bairro São José; na sexta-feira (16/01), ao Jardim Varan; e no dia 21 (quarta-feira), ao Jardim Alterópolis e ao Jardim Gardênia Azul.

Já nos dias 22, 23, 26 e 27, a operação passa, respectivamente, pelos bairros Jardim Revista, Vila Maluf, Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi. A programação finaliza no dia 27, no Jardim Europa.

As demandas da região central estão programadas para o sábado (10/01), com atendimento no centro comercial, por meio das vias rua General Francisco Glicério, rua Benjamin Constant, avenida Armando Salles de Oliveira e rua Baruel.

Já a região sul será atendida aos sábados, nos dias 17 e 24. Na primeira ação, o serviço contempla os bairros Jardim Planalto, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Caulim, Centro Comercial de Palmeiras, Jardim Itamaracá e Jardim Amazonas. No dia 24, os caminhões passam pelo Recreio Bela Vista, Parque Heroísmo, Jardim Brasil, Recanto São José, Vila São Pedro e Jardim do Lago.

Durante a operação, serão recolhidos móveis antigos, sofás, colchões, mesas, eletrodomésticos, madeiras, isopor e utensílios que não possuem mais utilidade. Também será aceito óleo de cozinha usado, desde que armazenado em garrafas PET bem fechadas. Não serão recolhidos entulhos, vidros e pneus.

A orientação é para que os itens sejam deixados na calçada, em frente às residências, de forma organizada, pouco antes da passagem dos caminhões. O serviço também disponibiliza atendimento para esclarecimento de dúvidas por meio do WhatsApp da Secretaria Municipal de Governo, no número (11) 99650-8973.

Para o secretário municipal de Governo, Alex Santos, a primeira operação do ano já marca um novo ritmo de organização dos serviços. “Estamos começando o ano com um formato mais organizado do 'Cata-Treco', com datas e bairros definidos, o que facilita o planejamento da população e torna o serviço mais eficiente. É uma forma de iniciar 2026 cuidando da cidade e dos nossos bairros”, afirmou o chefe da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Transporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em Suzano
Cidades

Transporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em Suzano

Suzano abre inscrições para 90 vagas nos cursos de Panificação e de Açougue
Solidariedade

Suzano abre inscrições para 90 vagas nos cursos de Panificação e de Açougue

Equipamentos e ações especiais reforçam segurança nas escolas municipais
Segurança

Equipamentos e ações especiais reforçam segurança nas escolas municipais

Determinação judicial manda aterrar a Lagoa Azul em Suzano
Cidades

Determinação judicial manda aterrar a Lagoa Azul em Suzano

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs
Cidades

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs

Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026
Adoção

Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026