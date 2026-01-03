Operação 'Virada Segura' reforça presença da GCM de Suzano em todas as regiões da cidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, ao longo da operação “Virada Segura”, que começou às 18 horas do dia 31 de dezembro e seguiu até às 3 horas de 1º de janeiro (quarta e quinta-feira) uma série de ações estratégicas de pronta resposta operacional em diferentes pontos do município, abrangendo as regiões norte, central e sul, com o objetivo de ampliar a sensação de segurança, coibir irregularidades e garantir a ordem pública.

Durante a operação, foram abordadas 117 pessoas, vistoriados 26 carros e 85 motocicletas. Ao todo, 30 motos e um carro foram apreendidos por irregularidades como falta de emplacamento, manobras perigosas, motociclistas sem capacete, entre outras, além de 113 autuações lavradas. As equipes também realizaram a fiscalização de quatro estabelecimentos comerciais, resultando no fechamento de dois deles por irregularidades constatadas durante as ações.

A iniciativa mobilizou equipes da GCM, com 20 agentes; da Polícia Militar, com 14 integrantes; e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, com dois agentes; que atuaram de forma integrada em pontos de visibilidade, ações de saturação, bloqueios e patrulhamento preventivo, priorizando locais com maior fluxo de pessoas e histórico de ocorrências, além de áreas comerciais e vias de acesso importantes da cidade.

Na região norte, as ações se concentraram nos bairros Miguel Badra, Jardim Revista, Jardim Varan e Jardim Gardênia Azul. Já na região Central, as equipes atuaram no bairro Colorado e na Vila Amorim. Na região Sul, os trabalhos ocorreram na Vila Fátima e no bairro Buenos Aires, garantindo cobertura territorial ampla e presença ostensiva em todas as áreas estratégicas.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a operação reforça o compromisso do município com a prevenção e a atuação integrada. “A ‘Virada Segura’ demonstra a capacidade de resposta rápida das forças de segurança e a importância do trabalho conjunto. Atuamos de forma estratégica, com base em planejamento e análise de dados, para garantir mais tranquilidade à população”, destacou.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a presença constante das forças de segurança é fundamental para manter a ordem e fortalecer a confiança da população. “A prefeitura segue investindo em ações integradas e no fortalecimento da Guarda Civil Municipal. Operações como a ‘Virada Segura’ mostram que estamos atentos às demandas da cidade e comprometidos com a segurança em todas as regiões”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que ações semelhantes continuarão sendo realizadas de forma permanente, como parte da estratégia de segurança cidadã, priorizando a prevenção, a fiscalização e a presença ostensiva em todo o município.