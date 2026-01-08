Poá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as férias

O programa Férias Sem Fome, iniciativa inédita em Poá, entra em seu último dia de distribuição de kits de alimento nesta sexta-feira (9), garantindo alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de férias escolares. A retirada das cestas acontece das 8 às 17 horas, diretamente nas escolas onde os estudantes estavam matriculados em 2025.

Ao todo, estão sendo distribuídos desde o último dia 7 de janeiro mais de 15 mil kits de alimentos, preparados pela Secretaria de Educação, com o objetivo de garantir segurança alimentar a crianças e adolescentes mesmo fora do período letivo. A ação contempla todos os alunos da rede municipal, incluindo aqueles que possuem restrições alimentares, respeitando laudos médicos e orientações nutricionais já cadastradas no sistema educacional do município.

Os kits são compostos por itens essenciais, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, bolachas, torradas, suco, achocolatado e dois tipos de proteína, contribuindo para uma alimentação equilibrada das famílias durante o recesso escolar.

O prefeito Saulo Souza destacou que o programa reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado social e o bem-estar das crianças. “Durante o ano letivo, milhares de alunos contam com a merenda escolar como parte fundamental da alimentação diária. Nas férias, muitas famílias sentem esse impacto. O Férias Sem Fome foi criado para garantir que nenhuma criança fique sem alimentação adequada nesse período, inclusive aquelas com restrições alimentares”, afirmou.

O secretário de Educação, Diego Moreira, reforçou a importância de os responsáveis realizarem a retirada dos kits dentro do prazo. “Essa ação amplia o cuidado com os nossos alunos para além da sala de aula. A entrega termina nesta sexta-feira, e pedimos que pais ou responsáveis compareçam à escola onde o aluno estava matriculado para garantir esse apoio fundamental às famílias”, finalizou.