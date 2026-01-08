Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 08 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Segurança alimentar

Poá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as férias

Programa Férias Sem Fome visa garantir segurança alimentar para todos os alunos da rede municipal durante o recesso escolar

08 janeiro 2026 - 19h00Por de Poá
Poá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as fériasPoá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as férias - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

O programa Férias Sem Fome, iniciativa inédita em Poá, entra em seu último dia de distribuição de kits de alimento nesta sexta-feira (9), garantindo alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de férias escolares. A retirada das cestas acontece das 8 às 17 horas, diretamente nas escolas onde os estudantes estavam matriculados em 2025.

Ao todo, estão sendo distribuídos desde o último dia 7 de janeiro mais de 15 mil kits de alimentos, preparados pela Secretaria de Educação, com o objetivo de garantir segurança alimentar a crianças e adolescentes mesmo fora do período letivo. A ação contempla todos os alunos da rede municipal, incluindo aqueles que possuem restrições alimentares, respeitando laudos médicos e orientações nutricionais já cadastradas no sistema educacional do município.

Os kits são compostos por itens essenciais, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, bolachas, torradas, suco, achocolatado e dois tipos de proteína, contribuindo para uma alimentação equilibrada das famílias durante o recesso escolar.

O prefeito Saulo Souza destacou que o programa reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado social e o bem-estar das crianças. “Durante o ano letivo, milhares de alunos contam com a merenda escolar como parte fundamental da alimentação diária. Nas férias, muitas famílias sentem esse impacto. O Férias Sem Fome foi criado para garantir que nenhuma criança fique sem alimentação adequada nesse período, inclusive aquelas com restrições alimentares”, afirmou.

O secretário de Educação, Diego Moreira, reforçou a importância de os responsáveis realizarem a retirada dos kits dentro do prazo. “Essa ação amplia o cuidado com os nossos alunos para além da sala de aula. A entrega termina nesta sexta-feira, e pedimos que pais ou responsáveis compareçam à escola onde o aluno estava matriculado para garantir esse apoio fundamental às famílias”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vigilância Sanitária interdita academia por infestação de pombos na Vila Figueira
Cidades

Vigilância Sanitária interdita academia por infestação de pombos na Vila Figueira

'Histórias de Esperança' registra 123 adoções e arrecada mais de 200 itens
Cidades

'Histórias de Esperança' registra 123 adoções e arrecada mais de 200 itens

Espaço de lazer será entregue neste domingo no Jardim Colorado
Cidades

Espaço de lazer será entregue neste domingo no Jardim Colorado

Portal do Diário de Suzano atinge marca de 5,2 milhões de acessos
DS em 2025

Portal do Diário de Suzano atinge marca de 5,2 milhões de acessos

Procon de Suzano orienta sobre compra de materiais escolares
Orientação

Procon de Suzano orienta sobre compra de materiais escolares

Operação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por dia
Cidades

Operação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por dia