Projeto social "Pequenos Cisnes" transforma vidas com balé clássico e apoio familiar

Há três anos, o Ballet Danielle Bittencourt iniciou o projeto social Pequenos Cisnes, que atualmente oferece aulas gratuitas de balé clássico e jazz para cerca de 200 crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social, na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo.

Com foco na formação integral de seus alunos, o projeto vai além do ensino técnico do balé, oferecendo um ambiente de acolhimento, disciplina e desenvolvimento humano.

As crianças atendidas participam de atividades regulares com base nos rigorosos padrões da Royal Academy of Dance, método de ensino internacional, sediado em Londres, que prezam pela excelência, postura e expressão artística.

Além da dança, o projeto Pequenos Cisnes oferece suporte essencial às famílias, por meio de tratamento odontológico gratuito, orientações com nutricionista e palestras de educação financeira.

O conteúdo é voltado tanto para as crianças quanto para os pais, promovendo consciência sobre saúde, bem-estar emocional e planejamento financeiro familiar.

De acordo com a diretora do projeto, Danielle Bittencourt, a proposta é garantir que a arte seja uma ponte para o crescimento pessoal.

A ação faz parte do núcleo de responsabilidade social do Ballet Danielle Bittencourt, que acredita na arte como ferramenta de transformação social e investe, de forma contínua, em iniciativas voltadas à educação, saúde e cultura.