Secretaria de Transporte promove melhorias na sinalização do entorno das escolas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, iniciou nesta semana um amplo trabalho de revitalização da sinalização viária no entorno das escolas da cidade. As ações começaram na última segunda-feira (05/01) e seguem até o início das aulas. Com a meta de atender ao menos 20 unidades de ensino, entre municipais, estaduais e particulares, garantindo mais segurança para alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar.

O serviço contempla pintura de solo, implantação e substituição de placas, além de adequações na sinalização vertical e horizontal. O objetivo é organizar melhor o fluxo de veículos e pedestres, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes.

De acordo com o planejamento da pasta, além das escolas que já estão no cronograma inicial, novas unidades poderão ser incluídas, conforme a necessidade identificada pelas equipes técnicas. Em um primeiro momento, vão receber o reforço na sinalização as escolas municipais Luiz Romanato, na Vila Maluf; Ângelo Garcia, no Jardim Casa Branca; Antonio Carlos Mayer, no Jardim Maitê; Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; Vereador Antonio Martins, na Cidade Edson; e Elisabeth Ubeda Lopes Rodrigues, no Parque Maria Helena.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o trabalho preventivo é fundamental para garantir um trânsito mais seguro no retorno das aulas. “Estamos atuando de forma antecipada para que, quando os alunos voltarem, encontrem um ambiente mais organizado e seguro. A sinalização adequada faz toda a diferença na prevenção de acidentes e no respeito às normas de trânsito, principalmente em locais com grande circulação de pedestres”, afirmou.

Os trabalhos seguem ao longo das próximas semanas e vão avançar pelas três regiões da cidade. “Além das melhorias físicas, contamos também com a colaboração de motoristas e pedestres para respeitarem a sinalização e os limites de velocidade. Segurança no trânsito é resultado de um esforço coletivo”, concluiu Galo.