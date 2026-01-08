Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 08/01/2026
Cidades

Secretaria de Transporte promove melhorias na sinalização do entorno das escolas

Ações começaram na última segunda-feira (05/01) e devem contemplar ao menos 20 unidades de ensino até o início do ano letivo

08 janeiro 2026 - 21h00Por da Reportagem Local
Secretaria de Transporte promove melhorias na sinalização do entorno das escolasSecretaria de Transporte promove melhorias na sinalização do entorno das escolas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, iniciou nesta semana um amplo trabalho de revitalização da sinalização viária no entorno das escolas da cidade. As ações começaram na última segunda-feira (05/01) e seguem até o início das aulas. Com a meta de atender ao menos 20 unidades de ensino, entre municipais, estaduais e particulares, garantindo mais segurança para alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar.

O serviço contempla pintura de solo, implantação e substituição de placas, além de adequações na sinalização vertical e horizontal. O objetivo é organizar melhor o fluxo de veículos e pedestres, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes.

De acordo com o planejamento da pasta, além das escolas que já estão no cronograma inicial, novas unidades poderão ser incluídas, conforme a necessidade identificada pelas equipes técnicas. Em um primeiro momento, vão receber o reforço na sinalização as escolas municipais Luiz Romanato, na Vila Maluf; Ângelo Garcia, no Jardim Casa Branca; Antonio Carlos Mayer, no Jardim Maitê; Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; Vereador Antonio Martins, na Cidade Edson; e Elisabeth Ubeda Lopes Rodrigues, no Parque Maria Helena.  

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o trabalho preventivo é fundamental para garantir um trânsito mais seguro no retorno das aulas. “Estamos atuando de forma antecipada para que, quando os alunos voltarem, encontrem um ambiente mais organizado e seguro. A sinalização adequada faz toda a diferença na prevenção de acidentes e no respeito às normas de trânsito, principalmente em locais com grande circulação de pedestres”, afirmou.

Os trabalhos seguem ao longo das próximas semanas e vão avançar pelas três regiões da cidade. “Além das melhorias físicas, contamos também com a colaboração de motoristas e pedestres para respeitarem a sinalização e os limites de velocidade. Segurança no trânsito é resultado de um esforço coletivo”, concluiu Galo.

