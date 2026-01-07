Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/01/2026
Cidades

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs

Viaturas já saíram em patrulhamento pelas ruas da cidade. Os veículos caracterizados vão ampliar atuação da corporação

06 janeiro 2026 - 22h00
Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMsSegurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos entregou na tarde desta terça-feira (6), sete novas viaturas para a Guarda Civil Municipal (GCM), além da apresentação de 34 novos Guardas Civis Municipais que representam o reforço na área da segurança no município neste início de 2026. As viaturas já saíram em patrulhamento pelas ruas da cidade. Os veículos caracterizados vão ampliar e melhorar a atuação da corporação, a prevenção e o combate à criminalidade. São veículos Creta automáticos já adaptados para o serviço operacional com rádio, compartimento para detenção e com a identidade visual do município.

Os novos veículos servirão para atender a GCM com os programas Guardiã Maria da Penha, A GCM Ambiental, Canil e Ronda Escolar. Com esta aquisição, a GCM passa a contar com 13 veículos no serviço operacional que já conta com veículos como SD, Base Móvel e Sandero. Além disso, a GCM está concluindo a formação de 34 novos Guardas Civis Municipais para em breve estarem nas ruas.

A entrega das novas viaturas contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, dos secretários municipais, vereadores e comandante da GCM, Cléverson Ramos e da secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, Daniele de Freitas. O ato ocorreu na Praça dos Trabalhadores, no centro de Ferraz.

“Estamos iniciando 2026 com grande alegria para a segurança da nossa cidade, com novos carros e viaturas”, afirmou a prefeita ao cumprimentar os novos GCMs e autoridades presentes na praça. Para a secretária Daniele, a segurança ganha um reforço importante e quem mais ganha é a população. O presidente da Câmara, Hodirlei Martins, o Mineiro, ressaltou a parceria entre o Executivo e Legislativo como imprescindível para o desenvolvimento da cidade.

