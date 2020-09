‘Semana Brasil’ tem baixa adesão de pequenos comércios de Suzano

Os pequenos comércios de Suzano tiveram baixa adesão ao “Semana Brasil”, ação do Governo Federal que visa aquecer a economia proporcionando descontos e promoções aos clientes. Neste ano, já em sua segunda edição, o evento é realizado do dia 3 ao dia 13 de setembro, em alusão ao Dia da Independência do Brasil.

O DS entrou em contato com comércios de diferentes setores e em regiões diferentes da cidade, como Suzanópolis, Miguel Badra e Vila Figueira. No entanto, comerciantes e funcionários desconheciam a ação. Parte deles alegava que não sabia como proceder para fazer parte do projeto.

Segundo dados do Governo Federal, consultados ontem (10) no site do programa (www.gov.br/semanabrasil) não há lojas ou comércios na cidade que estão regularmente inscritos na ação.

No Alto Tietê, apenas seis comércios se cadastraram no projeto, três em Mogi das Cruzes, dois em Itaquaquecetuba e um em Ferraz de Vasconcelos. Entre esses comércios estão lojas de roupa, distribuidoras de equipamentos individuais de proteção, autopeças, restaurantes e cafés e um hortifruti.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano informou que não é possível precisar com exatidão quantas lojas aderiram ao programa. No entanto, a associação reitera que grande parte dos comércios que estão participando da ação são as lojas das grandes redes varejistas do país que contam com unidades em Suzano.

Para a ACE, qualquer medida que vise fortalecer e incentivar as vendas do comércio é apoiada pela entidade, sobretudo neste momento de crise causado pelo novo coronavírus. Em relação aos pequenos comércios, a associação pontuou que para a campanha é necessário investir em divulgação, o que pode ser inviável para o pequeno empresário.

No geral, a expectativa é de que as vendas melhorem nesse período, uma vez que exista uma redução real de preços ou promoções que chamem a atenção do consumidor. Para tal, a ACE tem realizado divulgações da Semana Brasil para incentivar as vendas na cidade.

Para comerciantes interessados em participar da ação, basta entrar no site www.gov.br/semanabrasil e clicar em quero participar. A partir deste cadastro, é possível fazer o download do selo, do manual de identidade visual e dos materiais de divulgação para pontos de venda ou canais virtuais.