Jornal Diário de Suzano - 31/12/2025
Cidades

Sérgio Galícia, ex-delegado-titular de Suzano, morre em Bauru

Galícia atuou em Suzano por mais de dez anos

02 janeiro 2026 - 15h32Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

O ex-delegado titular de Suzano, Sérgio Galícia, faleceu em Bauru, sua terra natal. Ele atuou na cidade por mais de dez anos. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, atuou com Galícia, durante o período em que trabalhou como escrivão de polícia.

“Pessoa do bem que por mais de uma década comandou a Delegacia de Polícia Central de Suzano, como delegado de Polícia titular, ocasião em que tive o prazer de estar subordinado por ele”, disse.

Em 2003, Galícia foi transferido de Suzano, aposentando pouco tempo depois. Retornou a Bauru, sua cidade de nascimento, região Noroeste do Estado. 

Galo lembrou que Galícia o indiciou, em 1988, como Policial Civil do ano e recebeu de suas mãos a homenagem na época.

