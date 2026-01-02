Sérgio Galícia, ex-delegado-titular de Suzano, morre em Bauru

O ex-delegado titular de Suzano, Sérgio Galícia, faleceu em Bauru, sua terra natal. Ele atuou na cidade por mais de dez anos. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, atuou com Galícia, durante o período em que trabalhou como escrivão de polícia.

“Pessoa do bem que por mais de uma década comandou a Delegacia de Polícia Central de Suzano, como delegado de Polícia titular, ocasião em que tive o prazer de estar subordinado por ele”, disse.

Em 2003, Galícia foi transferido de Suzano, aposentando pouco tempo depois. Retornou a Bauru, sua cidade de nascimento, região Noroeste do Estado.

Galo lembrou que Galícia o indiciou, em 1988, como Policial Civil do ano e recebeu de suas mãos a homenagem na época.