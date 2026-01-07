Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 07 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Solidariedade

Suzano abre inscrições para 90 vagas nos cursos de Panificação e de Açougue

Iniciativa é realizada por meio do programa 'Caminho da Capacitação' do Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano

07 janeiro 2026 - 19h30Por da Reportagem Local
Inscrições devem ser feitas das 9 às 16 horas na Clínica da Família Dr. André Cano GarciaInscrições devem ser feitas das 9 às 16 horas na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Suzano abre nesta quinta-feira (08/01) as inscriçõe para 90 vagas dos cursos de Panificação e de Açougue (Magarefe) por meio do programa “Caminho da Capacitação”, iniciativa do Fundo Social do Estado de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que oferece qualificação profissional gratuita de nas áreas de Panificação e de Açougue (Magarefe). 

As inscrições devem ser feitas das 9 às 16 horas na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, localizada na avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista. Por sua vez, as aulas vão ocorrer entre 19 e 30 de janeiro.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência de Suzano. Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site caminhodacapacitacao.sp.gov.br.

As capacitações são realizadas em unidades móveis equipadas como salas de aula, conhecidas como carretas-escola, que percorrem o Estado levando formação profissional diretamente às comunidades. Os cursos são ministrados por profissionais qualificados e contam com certificação, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho ou de atuação no empreendedorismo.

Em Suzano, serão ofertados os cursos de Panificação e de Açougue (Magarefe), que é o profissional responsável pelo preparo, corte e manuseio de carnes, seguindo normas de higiene, segurança e qualidade. Cada curso contará com 15 vagas por turma, distribuídas em três períodos, das 8 horas ao meio-dia, das 13 às 17 horas e das 18 às 22 horas, somando 90 vagas no total. A diversidade de horários busca facilitar o acesso de pessoas com diferentes rotinas. 

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou o impacto da iniciativa e a importância da parceria com o governo do Estado. “Esse trabalho contínuo com o Fundo Social de São Paulo tem permitido ampliar o alcance das ações e levar qualificação profissional para as pessoas. Quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar o cuidado em ação, levando qualificação, esperança e novas possibilidades para as famílias suzanenses. Esses cursos representam recomeços e caminhos para mais autonomia e dignidade”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por dia
Cidades

Operação 'Cata-Treco' inicia 2026 com novo formato e passa a atender um bairro por dia

Transporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em Suzano
Cidades

Transporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em Suzano

Equipamentos e ações especiais reforçam segurança nas escolas municipais
Segurança

Equipamentos e ações especiais reforçam segurança nas escolas municipais

Determinação judicial manda aterrar a Lagoa Azul em Suzano
Cidades

Determinação judicial manda aterrar a Lagoa Azul em Suzano

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs
Cidades

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs

Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026
Adoção

Meio Ambiente realiza neste domingo a primeira edição do 'Baby, me Leva!' de 2026