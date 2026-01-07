Suzano abre inscrições para 90 vagas nos cursos de Panificação e de Açougue

Suzano abre nesta quinta-feira (08/01) as inscriçõe para 90 vagas dos cursos de Panificação e de Açougue (Magarefe) por meio do programa “Caminho da Capacitação”, iniciativa do Fundo Social do Estado de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que oferece qualificação profissional gratuita de nas áreas de Panificação e de Açougue (Magarefe).

As inscrições devem ser feitas das 9 às 16 horas na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, localizada na avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista. Por sua vez, as aulas vão ocorrer entre 19 e 30 de janeiro.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência de Suzano. Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site caminhodacapacitacao.sp.gov.br.

As capacitações são realizadas em unidades móveis equipadas como salas de aula, conhecidas como carretas-escola, que percorrem o Estado levando formação profissional diretamente às comunidades. Os cursos são ministrados por profissionais qualificados e contam com certificação, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho ou de atuação no empreendedorismo.

Em Suzano, serão ofertados os cursos de Panificação e de Açougue (Magarefe), que é o profissional responsável pelo preparo, corte e manuseio de carnes, seguindo normas de higiene, segurança e qualidade. Cada curso contará com 15 vagas por turma, distribuídas em três períodos, das 8 horas ao meio-dia, das 13 às 17 horas e das 18 às 22 horas, somando 90 vagas no total. A diversidade de horários busca facilitar o acesso de pessoas com diferentes rotinas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou o impacto da iniciativa e a importância da parceria com o governo do Estado. “Esse trabalho contínuo com o Fundo Social de São Paulo tem permitido ampliar o alcance das ações e levar qualificação profissional para as pessoas. Quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar o cuidado em ação, levando qualificação, esperança e novas possibilidades para as famílias suzanenses. Esses cursos representam recomeços e caminhos para mais autonomia e dignidade”, afirmou.