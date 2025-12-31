Suzano inicia operação 'Virada Segura' com bloqueios e patrulhamento intensivo nos bairros

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta terça-feira (30/12) a operação “Virada Segura”, força-tarefa coordenada pela Guarda Civil Municipal (GCM) com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, que tem como objetivo garantir mais tranquilidade e segurança à população durante as festividades de fim de ano. A operação seguirá até 1º de janeiro (quinta-feira) com bloqueios nos acessos da cidade, saturação dos bairros com maior número de denúncias e patrulhamento ostensivo.

A estratégia foi construída com base em um mapeamento técnico realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que identificou os locais com mais ocorrências de perturbação do sossego e fluxos irregulares de motocicletas. Com base nesses dados, equipes da GCM, com suporte das câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) e do sistema de monitoramento “Smart Suzano”, foram mobilizadas para atuar com tolerância zero em relação a irregularidades.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, a atividade reforça o compromisso da administração municipal com a paz e a ordem pública. “A virada do ano é um momento de confraternização e celebração, mas também precisa ser marcada pelo respeito e pela segurança das famílias suzanenses. Determinamos uma ação firme, com presença maciça da GCM nas ruas, patrulhamento em pontos estratégicos e trabalho articulado com as demais forças de segurança. Não vamos permitir abusos que comprometam a tranquilidade da população”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

A operação contará com bloqueios nas principais entradas e saídas da cidade, além de abordagens a motociclistas e fiscalização de escapamentos irregulares, conduta que gera poluição sonora e risco à segurança viária. Em bairros com histórico de ocorrências, haverá reforço no patrulhamento e ações preventivas para coibir aglomerações indevidas ou práticas que comprometam o bem-estar dos moradores.

Segundo o secretário Francisco Balbino, a atuação será contínua e intensificada conforme se aproxima o Ano-Novo. “Organizamos nossa equipe com base nos relatórios de inteligência e adotamos o modelo de saturação, ou seja, presença constante da GCM em áreas críticas. Além disso, os bloqueios nas entradas da cidade nos permitem identificar condutas suspeitas e prevenir incidentes. Com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, vamos atuar firmemente para garantir um fim de ano mais seguro para todos”, explicou o titular da pasta.

A Prefeitura de Suzano reforça que a colaboração da população é fundamental e que denúncias podem ser feitas pelo número 153 da GCM ou diretamente à Polícia Militar pelo 190.