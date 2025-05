Suzano propõe 'Rota da Fé Caminho das Intercessoras'

Suzano apresentou na última terça-feira (6), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), a proposta de criação da “Rota da Fé – Caminho das Intercessoras”. O objetivo é fortalecer o turismo regional, atrair peregrinos e visitantes, gerar empregos e estimular novos negócios no município.

O roteiro tem início na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Gardênia, em Suzano, onde está a única réplica do corpo incorrupto da santa no Estado de São Paulo, um ponto de grande relevância para a fé católica. A rota inclui ainda paradas em Mogi das Cruzes, no Santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós; em Guararema, na Igreja Nossa Senhora da Escada, que abriga a única imagem de São Longuinho do Brasil; e encerra no Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida, no interior de São Paulo.

A iniciativa foi entregue ao deputado estadual Marcos Damasio (PL). Participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; o secretário-diretor geral da Casa de Leis, Julio Cezar Mayer; o diretor de Desenvolvimento Econômico, Arrones Junior; o pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, padre Luís Hidalgo; e a representante da empresa de turismo que elaborou a programação da rota, Viviane Estevam.

Durante a reunião, foi destacado como a proposta pode contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade, com a geração de empregos, incentivo ao comércio e valorização dos pontos de interesse cultural e religioso. A presença de peregrinos ao longo do trajeto poderá movimentar diversos setores, como alimentação e hospedagem.

Para o secretário Mauro Vaz, o projeto foi muito bem recebido pelo deputado Marcos Damásio. “Tivemos a oportunidade de apresentar todos os detalhes, falar mais sobre o potencial da rota e de que forma ela pode beneficiar a cidade”, destacou o chefe da pasta.