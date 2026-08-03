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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Educação infantil está com inscrições abertas para 2027

Solicitação de vagas em creches e pré-escolas pode ser feita pela internet; período inicial segue até 17 de agosto e cadastro permanecerá disponível mesmo após início das aulas

03 agosto 2026 - 18h51Por de Suzano
Solicitação de vagas em creches e pré-escolas pode ser feita pela internetSolicitação de vagas em creches e pré-escolas pode ser feita pela internet - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Educação, abriu as inscrições para o ano letivo de 2027 da educação infantil. As solicitações contemplam vagas para creches e pré-escolas da rede municipal de ensino e podem ser realizadas de forma on-line ou nas próprias unidades escolares, que são postos presenciais de inscrição. O período inicial para cadastro segue até 17 de agosto, mas as inscrições permanecerão abertas durante todo o ano letivo de 2026 e 2027 para atendimento da demanda.

O procedimento deve ser realizado pelo endereço eletrônico sme.suzano.sp.gov.br/inscricao, onde os responsáveis encontram todas as orientações. O sistema atende crianças de 0 a 5 anos de idade, conforme a organização da educação infantil prevista na legislação.

Para as crianças de 0 a 3 anos, consideradas de creche até 31 de março de 2027, os responsáveis deverão informar os dados pessoais delas e indicar um dos critérios de priorização estabelecidos pelo município. Já as crianças de 4 e 5 anos, também considerando a idade até 31 de março de 2027, serão inscritas para a pré-escola. Nesta etapa, a matrícula é obrigatória, conforme determina a legislação educacional brasileira, sendo necessário selecionar a opção de priorização “demais crianças”.

Antes de iniciar a solicitação, é necessário que o responsável possua cadastro no Portal do Cidadão. Também será preciso anexar documentos digitalizados em formato PDF ou imagem, entre eles um documento oficial da criança contendo o número do CPF, como certidão de nascimento ou RG, comprovante de endereço no município de Suzano e, nos casos de inscrição para creche, comprovante do critério de priorização informado. A Secretaria Municipal de Educação reforça que todos os arquivos devem estar legíveis e sem rasuras para que o processo seja analisado corretamente.

Outro ponto importante é que as famílias que realizaram inscrição para o ano letivo de 2026 e ainda não foram contempladas com uma vaga devem procurar a unidade escolar de referência para atualizar os dados cadastrais. Já aqueles que ainda não efetuaram qualquer solicitação podem comparecer à escola municipal mais próxima da residência ou realizar o procedimento diretamente pela internet.

O atendimento às famílias também ocorre pelo e-mail demanda@educ.suzano.sp.gov.br e pelo telefone (11) 4744-8900, nos ramais 8013, 8925 e 8926, destinados ao esclarecimento de dúvidas relacionadas às inscrições.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou que o sistema on-line facilita o acesso das famílias e contribui para uma gestão mais eficiente da demanda por vagas. “Orientamos que os responsáveis realizem a inscrição o quanto antes e enviem toda a documentação corretamente, garantindo que a solicitação possa ser analisada sem pendências. Tanto o processo de inscrição quanto o controle de demanda são facilitados pela internet. A educação infantil representa uma etapa essencial no desenvolvimento das crianças e seguimos trabalhando para assegurar um atendimento de qualidade à população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a educação infantil é uma das prioridades da administração municipal. “O ensino é uma das bases para o desenvolvimento das nossas crianças e para a construção de um futuro com mais oportunidades. Estamos trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente, garantindo que as famílias tenham acesso facilitado às vagas e a um ensino de qualidade desde os primeiros anos de vida. Por isso, é muito importante que os responsáveis realizem a inscrição dentro do período e mantenham seus dados sempre atualizados”, declarou.

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