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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

'Baby, me Leva!' promove adoção de 23 animais no Parque Max Feffer

Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente garantiu um novo lar para 14 cães e nove gatos; município alcançou 272 adoções neste ano

04 agosto 2026 - 18h10Por de Suzano
Iniciativa garantiu um novo lar para 14 cães e nove gatosIniciativa garantiu um novo lar para 14 cães e nove gatos - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

A edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no último domingo (02/08), garantiu um novo lar para 23 animais no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. Durante a ação, foram adotados 14 cães e nove gatos.

Com o resultado registrado, Suzano chegou à marca de 272 animais adotados ao longo de 2026. Antes da atividade do último domingo, o município contabilizava 249 adoções realizadas por meio das iniciativas de incentivo à guarda responsável.

A programação ocorreu das 10 às 17 horas, paralelamente às demais atrações promovidas no parque. Os visitantes puderam conhecer os animais disponíveis e receber orientações das equipes sobre os cuidados necessários após a adoção.

Para levar um dos pets para casa, os interessados passaram por uma entrevista com os profissionais responsáveis, apresentaram documento de identificação e comprovante de residência e assinaram um termo de responsabilidade, se comprometendo com o bem-estar e a segurança deles.

Os animais adultos já passaram pelo procedimento de castração, enquanto os filhotes terão a operação garantida pela administração municipal quando atingirem a idade adequada.

Além das ações presenciais, o programa também possibilita a adoção por meio da plataforma baby-me-leva.suzano.sp.gov.br. No endereço eletrônico, os interessados podem conhecer os animais disponíveis e agendar uma visita. O preenchimento do termo de responsabilidade também é obrigatório para as adoções iniciadas de forma on-line.

O secretário André Chiang destacou o resultado da iniciativa e agradeceu às famílias que assumiram a responsabilidade de cuidar dos animais. “Cada adoção representa uma nova oportunidade para um cão ou gato que aguardava por um lar. Ficamos muito felizes com o resultado desta edição e com a participação das famílias, que demonstraram carinho e responsabilidade ao acolher esses animais. Seguiremos promovendo ações que incentivem a adoção consciente e contribuam para o bem-estar animal em Suzano”, afirmou.

O “Baby, me Leva!” é realizado periodicamente pela Prefeitura de Suzano com o objetivo de aproximar os animais acolhidos de possíveis tutores, ampliar o número de adoções e conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055.

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