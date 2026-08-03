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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Região

Circuito das Artes reúne mais de 20 mil pessoas no Parque Centenário em Mogi das Cruzes

Evento gratuito levou milhares de famílias para um dia de cultura, lazer e entretenimento com atrações para todas as idades

03 agosto 2026 - 18h46Por de Mogi
Evento gratuito levou milhares de famílias para um dia de cultura, lazer e entretenimentoEvento gratuito levou milhares de famílias para um dia de cultura, lazer e entretenimento - (Foto: Divulgação)

O Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Mogi das Cruzes, recebeu mais de 20 mil pessoas neste domingo (2) durante o Circuito das Artes. Com programação gratuita ao longo de todo o dia, o evento reuniu famílias, artistas e a comunidade em uma grande celebração da cultura e do lazer.

Das 8h às 18h, o público acompanhou apresentações de música, teatro, dança, capoeira, manifestações folclóricas, atrações circenses e exibição de curtas-metragens, além de participar de oficinas culturais, recreação infantil com brinquedos infláveis, jogos, brincadeiras e atividades interativas com tabuleiros.

Entre os destaques estiveram a Dança do Dragão, o taiko do grupo Mizuho Wadaiko, os espetáculos da Combuca Band Circo, personagens cosplay, super-heróis e a Banda Combo, que encantaram crianças e adultos durante toda a programação.

Além das atrações culturais, o evento ofereceu gratuitamente serviços de saúde e bem-estar, como aferição de pressão arterial, avaliação física, avaliação nutricional e quick massage.

Patrocinado pela Niterra do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o Circuito das Artes é realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social, com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promovendo o acesso gratuito à cultura e valorizando artistas e grupos da região.

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