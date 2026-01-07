Transporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou na última segunda-feira (05/01) a vistoria semestral nas vans e ônibus que realizam o transporte escolar no município. A iniciativa contempla os veículos que atendem aproximadamente 20 mil estudantes das redes pública e particular e segue até o último dia útil do mês (30/01).

A expectativa da pasta é que mais de 300 veículos passem pelo processo durante o período. Até o momento, mais de 50 vans já foram fiscalizadas. A ação tem como objetivo garantir que os veículos estejam em condições adequadas de circulação antes do início do ano letivo, assegurando mais segurança para crianças e adolescentes que utilizam o serviço diariamente em diferentes regiões da cidade.

O procedimento começa com a análise da documentação obrigatória dos motoristas e monitores, incluindo habilitação, autorizações e certificados exigidos pela legislação. Em seguida, os veículos passam por uma inspeção técnica completa, que avalia itens como estado de conservação, pneus, sistema de iluminação, assentos, tacógrafo e demais equipamentos de segurança.

A escolha do mês de janeiro para a realização do trabalho se deve ao período de férias escolares, o que possibilita que as vistorias ocorram sem interferir na rotina dos alunos e com maior organização para os responsáveis pelo transporte. O procedimento volta a ser realizado no meio do ano, para atendimento durante o segundo semestre letivo.

As vistorias estão sendo realizadas na sede da secretaria, situada na rua José Correa Gonçalves, 152, no centro, com a participação de oito fiscais do Departamento de Fiscalização de Transporte, responsáveis por conduzir as avaliações e orientar os permissionários quanto às adequações necessárias, quando identificadas.

O secretário Claudinei Galo ressaltou a importância da iniciativa para a preservação da segurança no deslocamento dos estudantes. “Esse é um trabalho fundamental para garantir que todos os veículos estejam regularizados e em boas condições de uso. A vistoria periódica é uma medida preventiva que contribui diretamente para a proteção dos alunos e para a qualidade do serviço prestado às famílias suzanenses”, afirmou.