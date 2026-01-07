Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Transporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em Suzano

Pasta espera concluir trabalhos em mais de 300 veículos até o fim de janeiro; ação inclui conferência de documentos e checagem completa das condições dos carros

07 janeiro 2026 - 20h00Por da Reportagem Local
Transporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em SuzanoTransporte realiza vistoria em veículos escolares que atendem cerca de 20 mil estudantes em Suzano - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou na última segunda-feira (05/01) a vistoria semestral nas vans e ônibus que realizam o transporte escolar no município. A iniciativa contempla os veículos que atendem aproximadamente 20 mil estudantes das redes pública e particular e segue até o último dia útil do mês (30/01).

A expectativa da pasta é que mais de 300 veículos passem pelo processo durante o período. Até o momento, mais de 50 vans já foram fiscalizadas. A ação tem como objetivo garantir que os veículos estejam em condições adequadas de circulação antes do início do ano letivo, assegurando mais segurança para crianças e adolescentes que utilizam o serviço diariamente em diferentes regiões da cidade.

O procedimento começa com a análise da documentação obrigatória dos motoristas e monitores, incluindo habilitação, autorizações e certificados exigidos pela legislação. Em seguida, os veículos passam por uma inspeção técnica completa, que avalia itens como estado de conservação, pneus, sistema de iluminação, assentos, tacógrafo e demais equipamentos de segurança.

A escolha do mês de janeiro para a realização do trabalho se deve ao período de férias escolares, o que possibilita que as vistorias ocorram sem interferir na rotina dos alunos e com maior organização para os responsáveis pelo transporte. O procedimento volta a ser realizado no meio do ano, para atendimento durante o segundo semestre letivo.

As vistorias estão sendo realizadas na sede da secretaria, situada na rua José Correa Gonçalves, 152, no centro, com a participação de oito fiscais do Departamento de Fiscalização de Transporte, responsáveis por conduzir as avaliações e orientar os permissionários quanto às adequações necessárias, quando identificadas.

O secretário Claudinei Galo ressaltou a importância da iniciativa para a preservação da segurança no deslocamento dos estudantes. “Esse é um trabalho fundamental para garantir que todos os veículos estejam regularizados e em boas condições de uso. A vistoria periódica é uma medida preventiva que contribui diretamente para a proteção dos alunos e para a qualidade do serviço prestado às famílias suzanenses”, afirmou.

