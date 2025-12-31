Vice-prefeito destaca planejamento responsável e projeta futuro positivo para Suzano

Suzano encerra 2025 com um balanço positivo da gestão municipal, marcado por avanços consistentes, entregas relevantes e reconhecimento em rankings estaduais e nacionais. Ao lado do prefeito Pedro Ishi, o vice Said Raful teve papel central na articulação administrativa, no acompanhamento de obras estratégicas e na consolidação de políticas públicas que reforçaram o planejamento e a eficiência da prefeitura. O resultado é um ano que combina responsabilidade fiscal, desenvolvimento urbano e projeção de futuro para o município.

Com atuação transversal junto às secretarias, Said acompanhou de perto projetos estruturantes e ações que ajudaram Suzano a se destacar em levantamentos oficiais. Em 2025, a cidade conquistou o 1º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios, figurou entre as 25 cidades paulistas com melhor gestão efetiva segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e obteve posições de destaque em áreas como saneamento, meio ambiente, mobilidade urbana e turismo. Para o vice-prefeito, os resultados refletem uma gestão que alia planejamento técnico à execução responsável. “Esses reconhecimentos mostram que Suzano avançou com seriedade. Não são números soltos, mas indicadores de políticas públicas que funcionam e melhoram a vida das pessoas”, afirmou Said.

Entre os destaques do ano está o desempenho no saneamento básico. Suzano alcançou a liderança nacional no ranking do Instituto Trata Brasil, com índices de perdas de água extremamente baixos entre os grandes municípios do País. O resultado é fruto de investimentos contínuos em tecnologia, manutenção de redes e gestão integrada dos serviços. Na área ambiental, o município também conquistou a certificação do Programa Município VerdeAzul, ficando entre os mais bem colocados do Estado, além de obter reconhecimento por ações de combate ao desmatamento ilegal e destinação correta de resíduos sólidos.

A agenda de desenvolvimento sustentável foi acompanhada por entregas importantes ao longo do ano. No primeiro semestre, a gestão inaugurou o Mercado Municipal, que passou a funcionar oficialmente em janeiro, a Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no distrito de Palmeiras, ampliando o acesso da população a espaços de convivência e atividades culturais, e a nova sede do Conselho Tutelar 2, na região norte.

Para o prefeito Pedro Ishi, o balanço do ano demonstra a força do trabalho conjunto entre prefeito e vice. “O Said tem sido um parceiro fundamental na condução da gestão. Atuamos de forma integrada, com diálogo constante e foco em resultados. Isso se reflete nas entregas, nos rankings e, principalmente, na confiança da população”, destacou o chefe do Poder Executivo.

Além das obras concluídas, a gestão avançou em frentes estratégicas que projetam Suzano para os próximos anos. Estão em andamento grandes intervenções de mobilidade e infraestrutura, como o Complexo Viário do Alto Tietê, melhorias viárias em avenidas e obras de drenagem. Também seguem em execução equipamentos de peso, como o Hospital Federal, a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Palmeiras, a Unidade Básicas de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, o campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec), o Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, o Centro do Bem-Estar Animal e o Centro de Apoio à Criança com Deficiência. Somados, os investimentos previstos ultrapassam R$ 1,2 bilhão.

Outro marco de 2025 foi o reconhecimento de Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT), título concedido pelo governo do Estado de São Paulo. A conquista amplia o acesso a recursos específicos para o setor e fortalece o turismo regional, gerando impacto positivo na economia local. Para Said, o título é resultado de planejamento e visão de longo prazo. “O turismo é desenvolvimento, geração de renda e valorização da cidade. Esse reconhecimento mostra que Suzano está preparada para crescer de forma organizada”, afirmou o vice-prefeito.

Ao fazer o balanço do ano, Said reforçou que os resultados de 2025 não representam um ponto final, mas a consolidação de uma base sólida para o futuro. “Suzano segue melhorando com responsabilidade, diálogo e compromisso com a população. O trabalho não para e o próximo ciclo será ainda mais desafiador, com grandes entregas que vão transformar a cidade”, concluiu.

O prefeito endossou a avaliação e projeta continuidade. “Encerramos 2025 com muito trabalho realizado, mas com a certeza de que há muito por fazer. A gestão segue firme, com planejamento e seriedade, para garantir que Suzano continue avançando”, finalizou Pedro Ishi.