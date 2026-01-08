Vigilância Sanitária interdita academia por infestação de pombos na Vila Figueira

A Vigilância Sanitária de Suzano interditou, na manhã desta quinta-feira (08/01), uma academia localizada na Vila Figueira após constatar uma série de irregularidades, entre elas a infestação de pombos no interior do estabelecimento. A ação foi motivada por sucessivas denúncias de frequentadores, que relataram situações como a presença constante das aves dentro do espaço e fezes sobre os equipamentos utilizados durante os exercícios físicos, além de condições inadequadas de higiene e limpeza.

De acordo com a equipe técnica responsável pela vistoria, os problemas identificados vão muito além do desconforto aos frequentadores. Durante a inspeção, foi verificada grande sujidade no ambiente, com acúmulo de poeira, ausência de acessórios básicos de higiene nos vestiários e falta de dispenser com álcool 70% para a limpeza dos aparelhos a cada troca de usuário.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, explicou que a interdição não foi uma medida isolada ou repentina. Segundo ela, o estabelecimento já havia sido alvo de outras três inspeções, todas motivadas por denúncias semelhantes, e recebeu, em todas as ocasiões, orientações técnicas para corrigir as inconformidades encontradas. “Desde as primeiras vistorias, alertamos sobre a gravidade da situação, principalmente em relação à presença de pombos no ambiente interno. Foram dadas orientações claras para a adoção de medidas corretivas, mas, infelizmente, o que constatamos agora foi justamente o oposto: houve aumento da população de aves no local e, consequentemente, ampliação do risco à saúde dos usuários”, afirmou.

Durante a ação desta quinta-feira, os agentes municipais observaram que a academia contava com número insuficiente de funcionários considerando a amplitude do local, o que, na avaliação da Vigilância Sanitária, impede de garantir condições adequadas de higiene em um ambiente que exige protocolos rigorosos de manutenção, desinfecção e controle de pragas.

A infestação de pombos foi considerada o fator mais grave da ocorrência. Além dos transtornos visíveis, como sujeira e mau cheiro, as aves são reconhecidas como vetores de diversas doenças. Entre elas está a criptococose, infecção que pode provocar reações alérgicas graves e até pneumonia bacteriana, além de riscos relacionados à presença de piolhos, salmonelose e outras enfermidades transmitidas por meio das fezes e das secreções dos animais.

Diante do cenário encontrado, a Vigilância Sanitária lavrou um auto de infração por descumprimento da Portaria MS nº 1.565/1994, que estabelece normas para o funcionamento de estabelecimentos que oferecem serviços à população, e aplicou o auto de imposição da penalidade de interdição. A academia permanecerá fechada até que todas as irregularidades sejam sanadas e seja comprovada a redução efetiva dos riscos à saúde.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que a medida tem caráter preventivo e visa, acima de tudo, proteger a população. “Nossa prioridade é garantir que os munícipes possam frequentar qualquer espaço da cidade com segurança. Quando a Vigilância Sanitária identifica um risco concreto à saúde, não há alternativa senão agir com firmeza. A interdição é uma medida dura, mas necessária, para evitar que situações como essa resultem em problemas ainda mais graves, como surtos de doenças”, ressaltou.

Ferreira também reforçou a importância das denúncias feitas pela população, que foram decisivas para a atuação do poder público. “A participação dos usuários foi fundamental. Quando a população denuncia, ela contribui diretamente para a melhoria dos serviços e para a fiscalização mais eficiente. É um trabalho conjunto, em que a comunidade e a administração pública caminham lado a lado na defesa da saúde coletiva”, completou.

A Prefeitura de Suzano orienta que, ao identificar possíveis irregularidades em estabelecimentos que manipulam alimentos, a população procure a Ouvidoria Municipal para registrar denúncia pelo número 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.