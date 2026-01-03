Zé Pirueiro, ex-vereador de Suzano, morre aos 55 anos

O ex-vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, 55 anos, faleceu na manhã deste sábado (3 de janeiro), em Suzano.

O velório acontece às 17 horas no Velório Municipal, na Rua José Guilherme Pagnani, na Vila Figueira.

O sepultamento será neste domingo (4) às 9 horas no Colina dos Ipês na Rua Waldemar Cusma, 173, no Jardim Colorado.

Zé Perueiro foi vereador entre 2017 e 2020. Exerceu também o cargo de vice-presidente da Câmara de Suzano. Segundo o DS apurou, o ex-parlamentar enfrentava problemas no coração e aguardava transplante.