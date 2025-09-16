Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 16 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 16/09/2025
Colunistas

Adelson Severino Chagas

diretor de Administração, Finanças, Técnico e Legal da Seguros Unimed

Alessandro Buonopane

Alessandro Buonopane é CEO Brasil da GFT Technologies

Anderson Almeida da Silva

É Defensor Público do Estado,Mestre em Políticas Públicas, Especialista em Direito Público, Bacharel em Direito e em História

Célia Parnes

é Secretária de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo

Celso Salles

Celso Salles é advogado

Daniel Naufel

Daniel Naufel é médico pediatra, professor de Saúde Pública e Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

Darlan Fileh Júnior,

35, suzanense, ator, diretor, palhaço e roteirista, está envolvido com as artes cênicas a mais 20 anos. É fundador da Trupe de Festim.

David Feffer

é presidente do Conselho de Administração da Suzano

Dom Pedro Carlos Cipollini

Dr. Pedro Z. Naufel

Pediatra e residente de Neurologia Pediátrica da Santa Casa de São Paulo

Eduardo Caldas

Foi candidato a prefeito em Suzano em 2004. É professor de Gestão Políticas Públicas na USP

Elvis José Vieira

É arquiteto e urbanista, é secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano.

FERNANDO BARRETO

MUNDO EM FOCO

Fernando Mancio

Fernando Mancio é formado em Jornalismo (2008) pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Também é graduado em Rádio, TV e Multimídia. Depois de começar a carreira no Diário de Suzano, trabalhou por sete anos na TV Diário antes de ingressar na Record TV

Gaudêncio Torquato

Jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação

Giancarlo Moreira Gama

Mestre em Políticas Públicas, Universidade de Oxford. Cientista Político, Universidade de São Paulo (USP). Fundador e Diretor do Coletive Cidades, que atua ajudando cidades a tornar a Tarifa Zero possível nas cidades brasileiras.

Giss Zarbietti

é jornalista especialista em Educomunicação, autora do livro “Memórias de Suzano - história e fotos de todos os tempos, do vilarejo à cidade grande”; empreendedora e mãe

Gustavo Henric Costa, Guti,

é prefeito de Guarulhos.

João Marcelo Rego Magalhães

é Advogado público federal e professor universitário

Jorge Lordello

delegado e escritor

José Francisco Caseiro

José Francisco Caseiro é diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê

José Renato Nalini

Secretário da Educação do Estado de São Paulo

Larissa Ashiuchi

É primeira-dama de Suzano, presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe)

Lorena Burger

Advogada

Lucas Naufel

é pediatra, cardiologista pediátrico e professor na Universidade de Mogi das Cruzes

Luis Claudio Rocha Guillaumon

é médico oftalmologista e secretário de Saúde de Suzano.

Luiz Paulo Tostes Coimbra

É presidente da Unimed Volta Redonda e diretor Comercial e de Marketing na Seguros Unimed

Malu Fernandes

é vereadora e presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara de Mogi das Cruzes

Marco Bertaiolli

é deputado federal

Marco Vinholi

Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo

Marcos Cintra

É doutor em Economia pela Universidade Harvard (EUA), professor titular da Fundação Getulio Vargas. É autor do projeto do Imposto Único. É presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). www.facebook.com/marcoscintraalbuquerque

Marcos da Costa

Secretário da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de São Paulo

Miguel Torres

Miguel Torres é presidente da CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos) e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e vice-presidente da Força Sindical

Odete Reis

É palestrante e educadora financeira

Padre Alex Nogueira

Padre Alex Nogueira é mestre em direito canônico, professor acadêmico e autor do livro Orar faz muito bem!

Padre Carmine

E-mail para contato: pecarmine@yahoo.com.br

Paulo Skaf

É presidente do SEBRAE-SP

Pedro Alves Benites

É presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano e 2° Tesoureiro da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo

Rafael Cervone

engenheiro e empresário, é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)

Rafael Cervone e José Francisco Caseiro

Rafael Cervone é o presidente do CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e José Francisco Caseiro é o diretor regional do CIESP Alto Tietê

Raquel Sousa

Formada em Arquitetura e Urbanismo - Trabalha na empresa Universo LED- Escritora no site: estudioiluminar.com

Renan de Lima Franco

é Advogado e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Suzano

Rodolfo Pires de Albuquerque

Diretor técnico corporativo da Hapvida NotreDame Intermédica

Rodrigo Ashiuchi

Rodrigo Ashiuchi é prefeito de Suzano

Rodrigo Garcia

é Vice-Governador e secretário de Governo

Samir Ferreira Rodrigues

Graduado em Direito pela Faculdade Unida de Suzano (UNISUZ), Pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito (EPD), Advogado, membro OAB/SP seccional Suzano

Suami Paula de Azevedo

É escritor, responsável pela Mirambava Editora, palestrante e professor universitário. E-mail: suamiazevedo@uol.com.br

Sueli Barão

É evangélica, professora escreve aos domingos

Thiago Adriano

Graduado em Publicidade e Marketing com especialização na Miami Ad School. Diretor geral da agência de publicidade Albert House

Valdez Monterazo

é associado sênior na Sociedade Brasileira de Coaching, especializado em negócios, liderança e psicologia positiva

Walmir Pinto

Walmir Pinto é ator, jornalista, dramaturgo e compositor. Na política é vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano