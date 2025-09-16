Colunistas

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.Ler JornalAssine
É Defensor Público do Estado,Mestre em Políticas Públicas, Especialista em Direito Público, Bacharel em Direito e em História
Daniel Naufel é médico pediatra, professor de Saúde Pública e Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)
35, suzanense, ator, diretor, palhaço e roteirista, está envolvido com as artes cênicas a mais 20 anos. É fundador da Trupe de Festim.
Foi candidato a prefeito em Suzano em 2004. É professor de Gestão Políticas Públicas na USP
É arquiteto e urbanista, é secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano.
Fernando Mancio é formado em Jornalismo (2008) pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Também é graduado em Rádio, TV e Multimídia. Depois de começar a carreira no Diário de Suzano, trabalhou por sete anos na TV Diário antes de ingressar na Record TV
Mestre em Políticas Públicas, Universidade de Oxford. Cientista Político, Universidade de São Paulo (USP). Fundador e Diretor do Coletive Cidades, que atua ajudando cidades a tornar a Tarifa Zero possível nas cidades brasileiras.
é jornalista especialista em Educomunicação, autora do livro “Memórias de Suzano - história e fotos de todos os tempos, do vilarejo à cidade grande”; empreendedora e mãe
É primeira-dama de Suzano, presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe)
É presidente da Unimed Volta Redonda e diretor Comercial e de Marketing na Seguros Unimed
é vereadora e presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara de Mogi das Cruzes
É doutor em Economia pela Universidade Harvard (EUA), professor titular da Fundação Getulio Vargas. É autor do projeto do Imposto Único. É presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). www.facebook.com/marcoscintraalbuquerque
Secretário da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de São Paulo
Miguel Torres é presidente da CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos) e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e vice-presidente da Força Sindical
Padre Alex Nogueira é mestre em direito canônico, professor acadêmico e autor do livro Orar faz muito bem!
É presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano e 2° Tesoureiro da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo
engenheiro e empresário, é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)
Rafael Cervone é o presidente do CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e José Francisco Caseiro é o diretor regional do CIESP Alto Tietê
Formada em Arquitetura e Urbanismo - Trabalha na empresa Universo LED- Escritora no site: estudioiluminar.com
Graduado em Direito pela Faculdade Unida de Suzano (UNISUZ), Pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito (EPD), Advogado, membro OAB/SP seccional Suzano
É escritor, responsável pela Mirambava Editora, palestrante e professor universitário. E-mail: suamiazevedo@uol.com.br
Graduado em Publicidade e Marketing com especialização na Miami Ad School. Diretor geral da agência de publicidade Albert House
é associado sênior na Sociedade Brasileira de Coaching, especializado em negócios, liderança e psicologia positiva