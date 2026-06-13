No Mês do Meio Ambiente, OAB Suzano planta 50 árvores no Parque Max Feffer

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) plantou 50 mudas no Parque Municipal Max Feffer na manhã deste sábado (13/06). A ação, vinculada à campanha "Junho Verde", voltada ao mês do Meio Ambiente, também foi alusiva ao aniversário de cinco décadas da entidade.



Na presença do presidente Fabrício Ciconi Tsutsui; da vice-presidente Edjane Sutero; do secretário-geral Cristian Sivera; da secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti; do presidente da Comissão de Direito Ambiental, José Geraldo de Melo Júnior, junto da vice, Laís Gonçalves França; do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; e do diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, a iniciativa reuniu advogados, familiares e convidados em um momento de integração, conscientização ambiental e valorização da cidadania com cada muda simbolizando os 50 anos de história da OAB Suzano na construção de uma sociedade mais sustentável.



Chiang destacou a importância de ter entidades parceiras colaborando com a conscientização e o desenvolvimento sustentável do município. "Para nós, é importante termos mãos em várias naturezas pela cidade e, hoje, cada advogado aqui presente marca seu nome ao adotar uma árvore no parque. Em nome do prefeito Pedro Ishi, agradeço ao Dr. Fabrício, ao Dr. Geraldo e a todos os advogados presentes, bem como os colaboradores do Meio Ambiente que estiveram neste processo", relatou.



Geraldo Melo Junior agradeceu a colaboração e parceria da subseção e do poder público. “Além de contribuir para o Meio Ambiente, neste mês de junho que é alusivo ao tema, esta ação fundamental reforçou a importância da conscientização e da participação da advocacia em iniciativas que beneficiam toda a sociedade. Como aqui dito, esperamos marcar o legado da subseção na cidade”, afirmou o presidente da comissão organizadora.



Por sua vez, Ciconi também falou sobre o significado da ação. “Foi uma atividade pensada com muito carinho para deixarmos um legado por uma cidade mais viva e mais sustentável. Este é um marco para todos nós, advogados e advogadas, por isso, em nome de toda a classe, agradeço ao André e todos os envolvidos”, afirmou.

