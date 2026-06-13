Praça revitalizada no Ramal São José é entregue à população

A Prefeitura de Suzano promoveu neste sábado (13/06) a entrega da revitalização da Praça Adenir Justino Gonçalves Júnior, no bairro Ramal São José, na região da Casa Branca. O evento teve a participação do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e do vice-prefeito Said Raful, além de secretários municipais e vereadores.

A cerimônia de entrega, realizada por volta das 10 horas, ocorreu sob forte garoa, mas o clima adverso não foi suficiente para afastar os moradores que compareceram em peso para conhecer o espaço revitalizado.

A administração municipal atuou, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, para transformar o espaço, promovendo a reforma das estruturas existentes e incorporando novos equipamentos voltados ao lazer e à convivência da comunidade. No total, foram investidos R$ 165 mil para que todos os trabalhos pudessem ser executados.

A praça passou a contar com brinquedos novos para as crianças e uma caixa de areia destinada às atividades recreativas. Na quadra, a grama foi substituída por concreto, além da instalação de novos alambrados e traves. O local também recebeu serviços de zeladoria, incluindo poda de árvores e pintura.

O momento ainda foi coroado com um evento em alusão ao mês dedicado ao Meio Ambiente, com mais uma edição do projeto “Árvore no Meu Bairro”, que teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e proporcionar uma oportunidade para que as famílias interagissem e cuidassem da natureza de forma prática e educativa, por meio do plantio de mudas.

Presente na entrega do equipamento, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, celebrou o espaço revitalizado. “Essa quadra ficou maravilhosa. Gosto sempre de pontuar que o nosso prefeito Pedro Ishi tem um olhar atencioso para o esporte da nossa cidade, e isso se reflete em ações como esta, da revitalização deste espaço. Suzano vem se desenvolvendo cada vez mais em diversos setores, e o esporte é uma dessas áreas, por isso, essas entregas se fazem necessárias em nosso município”.

Por sua vez, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ressaltou os equipamentos ali instalados. “Reformamos a academia, mas faltava um espaço para as crianças, por isso instalamos brinquedos infantis. Isso foi um pedido da população diretamente para nós, e tivemos a alegria de poder entregar o playground para os moradores”.

Em nome da Câmara, o presidente do Poder Legislativo municipal, Artur Takayama, que esteve acompanhado dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Edirlei Junio Reis; e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, ressaltou o trabalho da administração municipal. “Quero parabenizar a Prefeitura de Suzano pelo trabalho realizado nesta praça. Aproveito para cumprimentar o secretário Samuel (Oliveira) que esteve à frente dos trabalhos e deixou o espaço muito bonito”.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi falou da emoção de poder entregar para os moradores mais um espaço revitalizado. “Além de toda a parte esportiva que a quadra pode oferecer, vamos ter aqui a Campanha do Agasalho com os eventos do Bazar Solidário para contribuir com as pessoas que mais precisam. Por isso, para mim especialmente, que conheço o bairro, tenho amigos aqui, é muito gratificante poder devolver aos moradores esta praça completamente reformada”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Alex Santos (Governo), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), André Chiang (Meio Ambiente), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Cintia Lira (Administração), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), William Harada (Saúde), Renata Priscila Magalhães (Educação), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Paulo Pavione (Comunicação Pública), César Braga (Controladoria Geral do Município), além do superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, José Serafim da Silva Júnior, e do diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler.