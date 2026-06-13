Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 13 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Qualidade de vida

Praça revitalizada no Ramal São José é entregue à população

Encontro com a população celebrou a conclusão das obras que proporcionarão mais entretenimento, lazer e convivência para os moradores da localidade

13 junho 2026 - 15h10Por de Suzano
Encontro com a população celebrou a conclusão das obras que proporcionarão mais entretenimento, lazer e convivência para os moradores da localidadeEncontro com a população celebrou a conclusão das obras que proporcionarão mais entretenimento, lazer e convivência para os moradores da localidade - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano promoveu neste sábado (13/06) a entrega da revitalização da Praça Adenir Justino Gonçalves Júnior, no bairro Ramal São José, na região da Casa Branca. O evento teve a participação do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e do vice-prefeito Said Raful, além de secretários municipais e vereadores.

A cerimônia de entrega, realizada por volta das 10 horas, ocorreu sob forte garoa, mas o clima adverso não foi suficiente para afastar os moradores que compareceram em peso para conhecer o espaço revitalizado.

A administração municipal atuou, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, para transformar o espaço, promovendo a reforma das estruturas existentes e incorporando novos equipamentos voltados ao lazer e à convivência da comunidade. No total, foram investidos R$ 165 mil para que todos os trabalhos pudessem ser executados.

A praça passou a contar com brinquedos novos para as crianças e uma caixa de areia destinada às atividades recreativas. Na quadra, a grama foi substituída por concreto, além da instalação de novos alambrados e traves. O local também recebeu serviços de zeladoria, incluindo poda de árvores e pintura.

O momento ainda foi coroado com um evento em alusão ao mês dedicado ao Meio Ambiente, com mais uma edição do projeto “Árvore no Meu Bairro”, que teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e proporcionar uma oportunidade para que as famílias interagissem e cuidassem da natureza de forma prática e educativa, por meio do plantio de mudas.

Presente na entrega do equipamento, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, celebrou o espaço revitalizado. “Essa quadra ficou maravilhosa. Gosto sempre de pontuar que o nosso prefeito Pedro Ishi tem um olhar atencioso para o esporte da nossa cidade, e isso se reflete em ações como esta, da revitalização deste espaço. Suzano vem se desenvolvendo cada vez mais em diversos setores, e o esporte é uma dessas áreas, por isso, essas entregas se fazem necessárias em nosso município”. 

Por sua vez, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ressaltou os equipamentos ali instalados. “Reformamos a academia, mas faltava um espaço para as crianças, por isso instalamos brinquedos infantis. Isso foi um pedido da população diretamente para nós, e tivemos a alegria de poder entregar o playground para os moradores”.

Em nome da Câmara, o presidente do Poder Legislativo municipal, Artur Takayama, que esteve acompanhado dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Edirlei Junio Reis; e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, ressaltou o trabalho da administração municipal. “Quero parabenizar a Prefeitura de Suzano pelo trabalho realizado nesta praça. Aproveito para cumprimentar o secretário Samuel (Oliveira) que esteve à frente dos trabalhos e deixou o espaço muito bonito”.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi falou da emoção de poder entregar para os moradores mais um espaço revitalizado. “Além de toda a parte esportiva que a quadra pode oferecer, vamos ter aqui a Campanha do Agasalho com os eventos do Bazar Solidário para contribuir com as pessoas que mais precisam. Por isso, para mim especialmente, que conheço o bairro, tenho amigos aqui, é muito gratificante poder devolver aos moradores esta praça completamente reformada”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Alex Santos (Governo), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), André Chiang (Meio Ambiente), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Cintia Lira (Administração), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), William Harada (Saúde), Renata Priscila Magalhães (Educação), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Paulo Pavione (Comunicação Pública), César Braga (Controladoria Geral do Município), além do superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, José Serafim da Silva Júnior, e do diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito anuncia início da regularização fundiária de 2 mil lotes no Miguel Badra
Dignidade

Prefeito anuncia início da regularização fundiária de 2 mil lotes no Miguel Badra

Investimentos ampliam saúde, segurança e iluminação no Ramal São José
Boas notícias

Investimentos ampliam saúde, segurança e iluminação no Ramal São José

No Mês do Meio Ambiente, OAB Suzano planta 50 árvores no Parque Max Feffer
Integração

No Mês do Meio Ambiente, OAB Suzano planta 50 árvores no Parque Max Feffer

Jogos da Seleção serão transmitidos em telões na Praça do Coreto em Arujá
Região

Jogos da Seleção serão transmitidos em telões na Praça do Coreto em Arujá

Ferraz convoca 200 desempregados para o Programa Operação Trabalho
Região

Ferraz convoca 200 desempregados para o Programa Operação Trabalho

'A criança no mal-estar da favelização', de Marcelo Barbosa, entra em pré-venda na Editora Diáletica
Região

'A criança no mal-estar da favelização', de Marcelo Barbosa, entra em pré-venda na Editora Diáletica