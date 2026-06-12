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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Região

Suzano entra no clima da Copa; decreto de Pedro Ishi regulamenta pintura de ruas

Prática exige cadastro prévio, respeito às normas de trânsito, manutenção da circulação de veículos e limpeza obrigatória

12 junho 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Rua João Raul Benvenutt foi pintada Rua João Raul Benvenutt foi pintada - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Suzano liberou, por meio de um decreto do prefeito Pedro Ishi nesta terça-feira (9), a tradicional pintura das ruas para a Copa do Mundo de 2026. A prática exige cadastro prévio, respeito às normas de trânsito, manutenção da circulação de veículos e limpeza obrigatória após o evento.

Para participar, os moradores interessados devem fazer um cadastro simplificado junto ao órgão municipal de trânsito com pelo menos três dias úteis de antecedência. Deve ser informado qual a rua e trecho que serão decorados, o nome e contato do responsável. Além disso, é necessário assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as regras e realizar a limpeza posteriormente.

Regras

O decreto estabelece que é proibido pintar qualquer sinalização viária existente, como faixas de pedestres, linhas de divisão de fluxo, setas e inscrições de "PARE", além de realizar pinturas em calçadas, guias, sarjetas, muros públicos, praças e parques. Também não é permitido utilizar tintas a óleo, esmalte sintético, tintas automotivas ou materiais refletivos e luminosos que possam comprometer a segurança viária.

Ornamentações

As ornamentações devem ocorrer apenas em ruas locais e residenciais, sendo vedadas em vias arteriais ou de grande fluxo. Após o término da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os responsáveis terão até 30 dias para remover as pinturas e realizar a limpeza completa da via. 

Caso contrário, a Prefeitura poderá executar o serviço e cobrar integralmente os custos dos organizadores cadastrados.

‘Se depender da nossa decoração, a gente traz o Hexa’, afirma morador

Uma das ruas da cidade que já foi decorada é a João Raul Benvenutt, no bairro Jardim Santa Lúcia. A ação contou com quase 40 moradores que se reuniram e fizeram uma vaquinha para comprar os materiais e realizar a pintura da via.

O grupo foi montado pelo morador Jaconias Ferreira de Souza, que foi motivado a decorar a rua depois de uma conversa com o seu amigo. “Estava chegando na casa do meu vizinho Thiago quando ele me perguntou se íamos pintar a rua neste ano. Honestamente, eu não estava muito animado, mas depois pensei que seria muito legal ver todos juntos compartilhando o momento, e decidi montar o grupo”, disse.

Como resultado, cada morador doou entre R$ 20 e R$ 50 para ajudar na aquisição dos materiais. “Como um bom brasileiro, a gente tem esperança de que o Hexa venha. E se depender da gente aqui, do enfeite da nossa rua, com certeza a gente vai levantar a sexta taça”, afirmou Jaconias.

Um dos participantes, Alexandre Gomes Mesquita, que mora na rua há 54 anos, contou que a atenção que a rua recebeu foi inesperada. “Agora parece ponto turístico! Quem passa, seja até de moto ou carro, estaciona para tirar fotos e filmar. Tem gente que traz até drone”.

Agora o plano é assistir aos jogos da Copa na própria rua pintada. “Vamos nos reunir no primeiro jogo do Brasil para assistir juntos. Vai ter um telão de 3 metros, cada um vai contribuir com alguma quantia para fazermos churrasco, além de trazer uma comida", explicou Mesquita.

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