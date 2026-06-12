Semestre é marcado por entregas em todas as regiões de Suzano

O primeiro semestre de 2026 ficou marcado na história da cidade por se consolidar como mais um ciclo de grandes entregas viabilizadas pela Prefeitura de Suzano, que transformaram as condições de mobilidade, ampliaram a oferta de vagas na educação infantil e no ensino superior e garantiram novos atendimentos em Saúde.



Neste período, o município pôde celebrar conquistas que eram esperadas há anos com as inaugurações do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do setor de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira, do Terminal de Transporte Urbano - Terminal Sul Jorge Ueno e da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a Dona Pequeninha, no Jardim Europa.



O pacote de novidades que a administração municipal apresentou para a população também contemplou a conclusão da nova ala da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), das obras que proporcionaram uma nova área de lazer no Jardim Colorado, das intervenções que permitiram a revitalização de quadras e praças da Cidade Cruzeiro do Sul; e dos serviços que propiciaram a ampliação da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, localizada no Jardim Quaresmeira.



O ano também tem sido marcado pelos avanços nas obras de mobilidade, com destaque para aquelas relacionadas às alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), e nas vias dos bairros Parque Maria Helena, Vila Fátima, Parque Heroísmo, Vila Urupês, Casa Branca e Vila Figueira.



Grandes entregas



No dia 2 de abril, data em que Suzano completou seu 77º aniversário de emancipação político-administrativa, foi entregue o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que conectou as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, às estradas dos Fernandes e Santa Mônica e à rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa.



Pouco mais de um mês depois, em 8 de maio, durante visita do governador Tarcísio de Freitas, foram inauguradas o campus da Fatec em Suzano, que traz para a cidade os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores; o setor de hemodiálise do HRAT, com capacidade de 240 atendimentos por semana em 40 leitos; e a nova ala da ETE, que tem capacidade para tratar 1,5 mil litros de esgoto por segundo.



No fim do primeiro trimestre, em 28 de março, o tão sonhado Terminal Sul foi aberto na estrada do Koyama, 365, para beneficiar a população de Palmeiras com mais opções de trajetos ao disponibilizar as linhas "01EX|Expresso Palmeiras - Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte" e "17TR|Palmeiras - Caulim"; assim como as linhas de passagem "12TR|Duchen" e "16TR|Jardim Brasil" e também a linha "Magic City" no fim de semana.



Esses equipamentos se integraram a primeira grande entrega do ano, a Escola Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a "Dona Pequeninha", realizada em 7 de fevereiro.



Obras em avanço



No contexto da mobilidade, as intervenções relacionadas à infraestrutura viária seguiram registrando evolução. O Complexo Viário do Alto Tietê, que garantirá novas alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), alcançou 19% e já atinge as etapas de fundação, com a instalação de estacas e blocos; a mesoestrutura, que contempla pilares e travessas de apoio; e a superestrutura, com aplicação de vigas e pré-lajes e serviços de concretagem.



Com relação às obras de pavimentação dos bairros, foi proporcionada a primeira etapa de requalificação asfáltica da rua Ipês, na Vila Urupês, no trecho entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba, e ainda chegará até a rua Ivan Fleury Meireles. Próximo dali, na Vila Figueira, outras vias já foram requalificadas, como as ruas Kaneji Kodama e Shoichi Masuda.



No Parque Heroísmo, foram iniciadas obras nas ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez. Já nos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista, também começaram os trabalhos nas ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição.



A atuação nessas vias vem para transformar a mobilidade no distrito de Palmeiras, e se integram às 14 vias revitalizadas na Vila Fátima: São Marcos, Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis e São Paulo.



Na Casa Branca, a prefeitura também já tem proporcionado melhorias nas condições de deslocamento com obras na rua Oswaldo de Oliveira Lima, conforme acontece no Parque Maria Helena, com os serviços executados na rua Isaura Tavares de Paiva.



O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou a importância e a abrangência das obras que já foram entregues e daquelas que estão em andamento. "A cidade está seguindo seu curso de desenvolvimento que foi iniciado com as duas gestões do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Estamos garantindo novos caminhos para o município e concretizando projetos que a população sonhava há décadas. Estamos trazendo mais qualidade de vida para todos ao garantir mais agilidade nos deslocamentos, mais serviços de Saúde e mais oferta de vagas nas unidades edcucaionais", ressaltou.