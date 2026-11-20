

O povo negro, o povo da África, foi o que mais se viu condenado a perder a própria liberdade dentro e fora do seu continente. Muitos negros, porém, destacaram-se ao longo da história, pois souberam passar a mensagem de uma sociedade livre, sem escravidão, sem discriminação e sem racismo. Ninguém mais, nem lá nem aqui, pode se envergonhar de ser negro ou afro-brasileiro. Direito, justiça, salário, arte, cultura, religião, ética e profissionalismo, estão juntos para o caminho que se abre na construção e realização de um mundo novo. Em cada família africana e afro-brasileira, nascida da escravidão, há páginas de história que comovem, trazendo à luz sonhos teimosos de vida e liberdade. Há famílias afro-brasileiras na Região do Alto Tietê que são um exemplo de gente que chegou a derrubar cercas e muros, lutando pela esperança de um futuro novo. Poderia citar tantas dessas famílias, cujos filhos viram a fome, a miséria e a dor se acabarem e as coisas se mudarem em dias novos e bonitos. Meus queridos amigos afro-brasileiros, irmãos e Padres negros, vocês bem poderiam falar da luta e do sacrifício de seus pais, avós, tataravós e de seus antepassados. Miséria e humilhação, repressão e discriminação são coisas de outrora. A luta permitiu que novos horizontes se abrissem para muitas famílias de origem africana. Nos lares destas famílias brotaram lindos rebentos, hoje profissionais e padres que com seu trabalho honram o cenário internacional. A sociedade vê nos negros o exemplo de homens e mulheres que lutaram e lutam pelos mais altos ideais de justiça, igualdade e liberdade. Eles são filhos desta terra e receberam do solo africano e brasileiro quentura e calor, destreza e agilidade, inspiração e criatividade nas danças e roupas. No entanto, ainda hoje nos agridem más notícias de jovens negros ameaçados, perseguidos e assassinados. Por que acontece isso? É porque numa cultura e sociedade racistas é pouco considerada a inocência e a dignidade dos negros e dos pobres. Sempre se suspeita serem eles os autores do crime ou da infração. São presos e muitas vezes assassinados sem nenhuma apuração dos fatos. Que todos os negros e afro-brasileiros nunca deixem de acreditar no reconhecimento de seus direitos e cantar canções de paz, para que o mundo se torne mais humano e fraterno.