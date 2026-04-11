LANCE LIVRE 14-11-2026

Sorte

A sexta-feira 13 foi de festa para o prefeito de Guararema, Zé Luiz Eroles, que completou 66 anos nesta sexta-feira (13). A data não passou despercebida pelas lideranças políticas do Alto Tietê, que aproveitaram as redes sociais para deixar mensagens de felicitações ao chefe do Executivo. Pelo visto, a superstição ficou em segundo plano na agenda do aniversariante.



Homenagem

A presidente do PL de Suzano e ex-primeira-dama, Larissa Ashiuchi, foi uma das que registraram os parabéns. Na mensagem, destacou o prefeito como uma "liderança importante para o Alto Tietê" e desejou "muita saúde, sabedoria e disposição para seguir fazendo a diferença". Ela também estendeu os votos à esposa, Carmen Rosana, e aos demais familiares.



Amizade

O deputado estadual eleito e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, também fez questão de homenagear o colega. Chamando Zé Luiz de "meu grande amigo", ressaltou a parceria na busca por avanços para o Alto Tietê. Rodrigo ainda classificou Guararema como "cidade referência para toda a região" e reforçou: "Conte sempre comigo, meu amigo!".



Cumprimentos

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, entrou na lista de homenagens e desejou saúde, felicidade e sabedoria ao aniversariante. Na mensagem, destacou Zé Luiz como "um gestor dedicado, que trabalha com responsabilidade" e reconheceu sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. As manifestações também reforçaram os laços entre lideranças de diferentes municípios da região.



Gratidão

Já o aniversariante aproveitou a ocasião para agradecer pelas conquistas pessoais e profissionais. Em publicação nas redes sociais, Zé Luiz resumiu a data: "Aniversário é dia de agradecer!". Ao celebrar os 66 anos, mencionou a esposa, a filha, o genro e a neta, além de agradecer pela oportunidade de ser prefeito de Guararema, cidade que afirmou amar tanto, e lembrar da trajetória ao lado dos pais.