Boy sobre Nikolas Ferreira

O ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, presidente do Partido Liberal, afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) não tem a idade mínima para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados, segundo informações do Jornal O Estado de S. Paulo.



Nota

Boy publicou uma nota sobre o tema na rede social X nesta quarta-feira, 18, após fala ao jornal O Globo.



‘Loucura’

Em entrevista ao jornal, Valdemar afirmou que a candidatura de Nikolas seria “Loucura” e completou: “O presidente da Câmara precisa ter no mínimo 35 anos, porque está na linha sucessória (do presidente da República)”.



Explicação

Na postagem, ele explicou que a afirmação se referia exclusivamente à regra para a liderança da Câmara. “Por integrar a linha sucessória da presidência da República, depois do presidente e do vice-presidente, o cargo exige a idade mínima de 35 anos, conforme estabelece a Constituição Federal. Nikolas tem 30 anos”.



André do Prado recebe Eduarda Campopiano

O senador eleito e atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), recebeu a deputada estadual eleita Eduarda Campopiano. Ela estava acompanhada do marido, Kauã Rosemberg.

Segundo André do Prado, foi um encontro “muito especial, marcado por uma boa conversa sobre os desafios e as oportunidades de trabalhar pela população paulista”.



Sucesso

O presidente da Alesp desejou à Eduarda muito sucesso nessa nova caminhada e um mandato de muito trabalho e conquistas para São Paulo.