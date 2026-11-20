Uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) é fundamental para os municípios porque garante assistência de urgência e emergência ininterrupta, resolve a maioria dos casos sem internação hospitalar e organiza o fluxo da rede municipal de saúde.



Em Suzano, o projeto que dará vida à futura UPA de Palmeiras está ganhando forma na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, com o trabalho que está sendo proporcionado pela administração municipal, cujas obras chegaram a 40% de conclusão e já alcançam a fase de fechamento de vigas e concretagem da segunda laje.



O DS trouxe reportagem na edição desta quinta-feira (19) mostrando que a obra evoluiu com importantes etapas que foram superadas neste ano com as intervenções relacionadas à alvenaria e à concretagem da primeira laje, que foram fundamentais para garantir a sustentação da laje do pavimento superior. Agora, com o piso dos dois pavimentos já feitos, está sendo finalizado o acabamento da parte de baixo e iniciados os serviços relacionados à pintura e ao telhamento, que se somam às intervenções no sistema hidráulico, que seguem em andamento.



São muitos os benefícios para o município em ter uma UPA.

Tem o atendimento 24 horas. Funciona todos os dias da semana, inclusive madrugadas, fins de semana e feriados, quando Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão fechadas.



Em Suzano, a nova unidade, que tera 1,6 mil metros quadrados de área construída, contará com investimento de R$ 6.923.049,91, com recursos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. A previsão é de que a entrega ocorra em 2027.