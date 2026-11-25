Interinamente
O vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke, assumirá temporariamente a chefia do Executivo municipal por dez dias, durante o afastamento programado da prefeita Priscila Gambale (Podemos). Será a terceira vez que a chefe do Executivo se ausentará desde o início do mandato, em janeiro de 2021. Segundo a administração, Balke dará continuidade à agenda política e administrativa, acompanhado da equipe de governo. Priscila tem retorno previsto para 3 de dezembro, quando dará início à programação de fim de ano.
Monitoramento
Em Suzano, o prefeito Pedro Ishi (PL) foi às ruas acompanhar os impactos das fortes chuvas que atingiram o município. Ao lado da primeira-dama, Déborah Raffoul, e de equipes municipais, o chefe do Executivo visitou pontos afetados e agradeceu o trabalho dos servidores da GCM, Defesa Civil, Assistência Social, Manutenção e Fundo Social. Nas redes sociais, também divulgou os telefones de atendimento para emergências e solicitações de serviços.
Articulações
O deputado estadual eleito e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), segue movimentando a agenda de encontros políticos. Nesta segunda-feira (23), recebeu Vanderlon Gomes, ex-prefeito de Salesópolis. Na publicação, Rodrigo destacou a parceria e o compromisso compartilhado com o desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê.
Compromisso
Rodrigo também recebeu o secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, e o ex-vereador Isaac Lino. Segundo a publicação, a conversa teve como objetivo reafirmar o compromisso com o município e com a continuidade de ações voltadas à cidade.