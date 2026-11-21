As operações das Guardas Civis Municipais (GCMs) são fundamentais para a segurança preventiva, a proteção do patrimônio público e o apoio à ordem urbana no dia a dia das cidades. Por atuarem diretamente no território municipal, os agentes conhecem os pontos críticos, os espaços comunitários e os serviços locais com maior proximidade.



Em Suzano, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, nesta terça e quarta-feira (17 e 18/11), duas operações especiais de prevenção e preservação da ordem pública em diferentes regiões do município. As ações resultaram na abordagem de 18 pessoas, no encaminhamento de quatro suspeitos à Polícia Civil e na apreensão de 1,06 quilo de entorpecentes.



As atividades foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que mobilizou 23 agentes e oito viaturas de diferentes grupamentos da corporação, incluindo o Canil, a Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), entre outras equipes. As iniciativas tiveram como objetivo ampliar a presença das forças de segurança nas ruas, prevenir a ocorrência de crimes e intensificar o patrulhamento em áreas estratégicas da cidade.



As guardas civis são importantes por causa das frentes de atuação na prevenção e patrulhamento comunitário. Rondas preventivas e presença ostensiva inibem crimes e fortalecem o vínculo com os moradores.