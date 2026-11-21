Dia do Forró
Foi publicado na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano, a lei municipal 5.804, que institui no calendário oficial de festividades e eventos o Dia Municipal do Forró.
Todo dia 13
A comemoração será anualmente em 13 de dezembro. A nova legislação é de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei.
Eventos e festividades
A lei define que a Prefeitura poderá promover e incentivar a realização de eventos, festivais, oficinas culturais, apresentações musicais e palestras alusivas à data, priorizando a valorização dos artistas, sanfoneiros, compositores e grupos musicais regionais; a difusão das matrizes tradicionais do forró junto à rede municipal de ensino e centros culturais; o fomento ao turismo cultural e à economia criativa local.
Projeto de Rodrigo Gambale
O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) anunciou que o projeto de lei (PL 537/2024), de sua autoria, que combate crimes violentos no ambiente digital , foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.
Fortalecimento
A proposta fortalece a inteligência policial no combate ao aliciamento digital, ao recrutamento de pessoas para atos violentos e à prevenção de ataques organizados pela internet.
Tecnologia
Ele afirmou que “a tecnologia precisa estar a serviço da proteção das pessoas, e não nas mãos de quem quer fazer o mal”.
Próximo passado
O próximo passo, segundo ele, é cumprir o prazo para eventual recurso na Câmara. “Se não houver recurso, o projeto seguirá para análise do Senado Federal”.