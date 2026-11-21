Dia do Forró

Foi publicado na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano, a lei municipal 5.804, que institui no calendário oficial de festividades e eventos o Dia Municipal do Forró.





Todo dia 13

A comemoração será anualmente em 13 de dezembro. A nova legislação é de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei.





Eventos e festividades

A lei define que a Prefeitura poderá promover e incentivar a realização de eventos, festivais, oficinas culturais, apresentações musicais e palestras alusivas à data, priorizando a valorização dos artistas, sanfoneiros, compositores e grupos musicais regionais; a difusão das matrizes tradicionais do forró junto à rede municipal de ensino e centros culturais; o fomento ao turismo cultural e à economia criativa local.



Projeto de Rodrigo Gambale

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) anunciou que o projeto de lei (PL 537/2024), de sua autoria, que combate crimes violentos no ambiente digital , foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.