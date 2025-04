A indústria no Estado de São Paulo se destaca para variedade de produtos que produz e ainda pela geração de empregos.

Recente levantamento do Governo do Estado de São Paulo mostra que os investimentos na indústria paulista dobraram nos últimos três anos, atingindo R$ 82,7 bilhões no período de 2022 a 2024, mostra a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), da Fundação Seade. O principal responsável por esse crescimento foi o setor automotivo, com investimentos que mais que triplicaram nesse período.

Esse é, sem dúvida, um setor importante, mas, olhando para o Alto Tietê a diversidade de indústrias também garante ao Estado um desenvolvimento importante.

A indústria automotiva tem investido fortemente na ampliação e modernização de suas fábricas, especialmente para o desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos, acompanhando as tendências mundiais de sustentabilidade e inovação.

As empresas têm apostado principalmente na modernização de fábricas e no lançamento de veículos mais eficientes e sustentáveis.

Além do setor automotivo, outras áreas da indústria também registraram aportes expressivos. O segmento de celulose e papel recebeu ao todo R$ 8,3 bilhões, com destaque para a Bracell. Nesse quesito se destaca a Suzano, empresa que tem o mesmo nome da cidade.

Já o setor de bebidas contou com R$ 2,5 bilhões, impulsionado em grande parte pela ampliação e modernização das unidades da Heineken em Jacareí, Araraquara, Itu e Campos de Jordão.

No período analisado, a Região Administrativa de Campinas foi a que mais recebeu investimentos industriais (R$ 26,7 bilhões), seguida pela RA de Sorocaba (R$ 14,8 bilhões), RA de Bauru (R$ 9 bilhões) e Região Metropolitana de São Paulo (R$ 6,7 bilhões). Já os investimentos inter-regionais (sem especificação de valor para cada região) totalizaram R$ 21,2 bilhões.

Esses investimentos reforçam a importância do Estado de São Paulo como um dos principais polos industriais do Brasil, promovendo inovação, geração de empregos e fortalecimento econômico.