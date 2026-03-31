Um novo Terminal de Ônibus

Suzano ganhou, no final de semana, um novo Terminal Rodoviário de Ônibus. Trata-se de uma grande conquista para a população que reivindicava o equipamentos há vários anos.

O Terminal de Transporte Urbano - Terminal Sul “Jorge Ueno” foi entregue em uma cerimônia especial que celebrou uma das maiores entregas voltadas à região sul da cidade.

O equipamento instalado na estrada do Koyama, 365, que será administrado pela concessionária Radial Transporte, beneficiará 11 mil pessoas diariamente e proporcionará mais opções com os demais trajetos, facilitando o acesso à Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Sem dúvida uma grande conquista para o transporte e mobilidade urbana da cidade.

A operação já teve início neste sábado e contará com as linhas iniciais “01EX|Expresso Palmeiras - Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte” e “17TR|Palmeiras – Caulim”; e também as linhas de passagem “12TR|Duchen” e “16TR|Jardim Brasil”.

Nos finais de semana, haverá a linha “Magic City”, que atenderá o parque aquático saindo do Terminal Sul.

Os itinerários podem ser conferidos no site http://radialtransporte.com.br.

Terminais de ônibus são infraestruturas fundamentais para o funcionamento e desenvolvimento dos municípios, atuando como o "coração" da mobilidade urbana. Eles não são apenas locais de parada, mas pontos estratégicos que organizam o fluxo de pessoas e veículos, promovendo maior eficiência ao sistema de transporte público, afirmam especialistas.

Em Suzano, para viabilizar a construção desta estrutura, num espaço de 1,2 mil metros quadrados, houve um investimento de R$ 7.970.114,41, com recursos estaduais (R$ 6 milhões) e da própria administração municipal (R$ 1,97 milhão), que garantiram a execução das etapas necessárias para conclusão do projeto, incluindo terraplanagem, fundação, colocação da estrutura de concreto armado e metálica para a cobertura, execução da guarita, demarcação do viário, colocação de grama, pavimentação, paisagismo e pintura.

A intenção em Suzano é permitir a conexão entre diferentes regiões da cidade (como as zonas norte e sul) e entre linhas alimentadoras e troncais, facilitando o deslocamento diário de milhares de passageiros.