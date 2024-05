Inserção no mercado de trabalho

O Brasil vive a seguinte realidade: muitas pessoas com deficiência que não conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho.

Para garantir o acesso às pessoas com deficiências ao mundo corporativo, foi instituída a lei de cotas para PcD (Lei nº 8.213/91). A lei estabelece que empresas com 100 ou mais empregados devem preencher uma parte dos seus cargos com pessoas com deficiência. A lei foi uma maneira encontrada para mitigar uma realidade ainda impactante, o analfabetismo, a falta de formação e capacitação dessas pessoas.

Nesta semana, o Governo do Estado, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, facilitou a inserção de mais de 12 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Estado de São Paulo através do programa Meu Emprego Inclusivo.

O Governo de SP reforça a importância deste programa, que conta atualmente com a participação de 1.163 empresas.

Para apoiar e expandir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o Estado dispõe de 20 Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEI) espalhados pela capital, interior e litoral. Nestes polos, são oferecidos serviços de avaliação de habilidades, cursos de qualificação técnica e workshops para empresas sobre seleção e contratação inclusiva. As equipes dos polos trabalham com a metodologia do Emprego Apoiado e executam uma busca ativa de candidatos e empresas, cumprindo a legislação vigente, como a Lei Federal de Cotas para Pessoas com Deficiência e a Política Estadual de Trabalho com Apoio para Pessoas com Deficiência.

Os PEIs recebem as pessoas com deficiência e fazem entrevistas de habilidades, competências e interesses profissionais; laudos caracterizadores para emprego, identificação de oportunidades nas empresas e apoio pós-contratação, além de ofertarem cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedorismo.