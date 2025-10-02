Limpeza de rio

Suzano tem preocupação com as chuvas e, por isso, garante a limpeza de córregos e rios para escoar melhor as águas, sobretudo no final do ano.

O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (1º de outubro), que a Prefeitura reforça a limpeza do rio Jaguari com um trabalho desenvolvido em parceria com o governo do Estado, que já garantiu a retirada de 650 toneladas de resíduos nas últimas duas semanas.

A retirada do material é importante para garantir que o rio possa escoar com suas águas normalmente, evitando assim cheias e inundações.

Os serviços, que ainda deverão se estender até o próximo sábado (4).

As margens do corpo d'água, na altura do bairro Miguel Badra, recebem ações da retroescavadeira utilizada para as intervenções no leito.

De acordo com a Prefeitura, a limpeza faz parte das ações que estão sendo desenvolvidas pela administração municipal para preservar a condição dos rios, tendo em vista a proximidade da época onde se verifica mais ocorrências de chuvas. Com isso, as localidades do entorno do rio Jaguari ficam protegidas das cheias, como é o caso dos bairros Miguel Badra, Cidade Boa Vista, Jardim Carmem, Jardim Santa Inês, Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Fernandes e Jardim Graziela.

A limpeza se integra ao trabalho de desassoreamento que está ocorrendo no rio Tietê, sob condução da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O serviço já garantiu a remoção de mais de 247 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos desde dezembro de 2023, sendo que o objetivo é retirar 315 mil metros cúbicos (m³) até 2026.

É importante que os serviços possam continuar para garantir melhor segurança às localidades em Suzano.

A outra importância é de que o cronograma de ações acontecem nos meses que antecedem o verão, para que o município esteja preparado para as chuvas.

O trabalho de limpeza de córregos e rios tem parceria com o governo estadual na contribuição do planejamento contra as enchentes.