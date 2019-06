Mudanças nas diretorias

O Estado está mudando o comando das diretorias regionais de Ensino. O anúncio pegou uma parte dos educadores de surpresa e existe expectativa de aprimorar o atendimento e a gestão nas escolas da cidade.

Segundo as primeiras informações, a Secretaria Estadual da Educação dá início a uma nova etapa do programa "Líderes Públicos", cujo objetivo é profissionalizar a gestão de pessoas na rede e adotar uma metodologia de avaliação baseada em competências.

É importante, não há dúvida, que o ensino e o trabalho dentro das escolas melhora. A iniciativa da troca dos dirigentes de Ensino, na visão do governo seria uma das primeiras medidas.

O fato é que após concluir a análise de desempenho dos 91 Dirigentes Regionais de Ensino, a partir de entrevistas e devolutivas com os atuais ocupantes, a Secretaria da Educação abre um processo seletivo para 34 novos profissionais da rede interessados em desempenhar essa função. As inscrições serão abertas hoje e poderão ser feitas até o dia 28 de junho, pelo site www.educacao.sp.gov.br/lideres-publicos

A lei complementar número 836, de 1997, prevê que podem ocupar o cargo de Dirigente de Ensino na Secretaria Estadual da Educação, e portanto, estão aptos a participar da seleção, profissionais com curso superior ou pós-graduação na área de Educação e que sejam titulares do quadro de magistério estadual. É necessário ainda ter pelo menos dez anos de experiência no magistério; ou oito, sendo dois deles na função de suporte pedagógico educacional ou direção de órgãos técnicos.

A Secretaria de Educação mostrou que as vagas serão para as Diretorias Regionais de Ensino na Capital (Centro-Oeste, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Sul 1 e Sul 2); na Grande São Paulo (Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco e Suzano); e no Interior (Adamantina, Americana, Araçatuba, Araraquara, Birigui, Bragança Paulista, Campinas Oeste, Capivari, Itapeva, Itararé, Jacareí, Jales, José Bonifácio, Limeira, Lins, Marília, Miracatu, Pindamonhangaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Roque e Sumaré).

O processo seletivo é composto por sete etapas: análise curricular; teste de perfil e aderência; entrevista por competência; entrevista com especialista e entrevista final realizada pelo secretário da Educação Rossieli Soares.

É importante que a situação das escolas estaduais seja aprimorada com um ensino, cada vez mais forte.

Há ainda muitas reclamações em torno de escolas superlotadas, professores sendo agredidos, e outros problemas que precisam ser resolvidos no ambiente escolar.