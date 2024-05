Reforço na iluminação

A iluminação pública é um tema de extrema importância para o bem-estar e segurança dos cidadãos, além de ser fundamental para a mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável.

As cidades buscam reforçar o setor. Investir em uma iluminação pública eficiente pode trazer inúmeros benefícios para a população, desde a redução da criminalidade até o incentivo à prática de atividades físicas.

Suzano realiza um levantamento importante sobre o serviço realizado na cidade.

O mês de abril, por exemplo, registrou o maior número de atendimentos do projeto “Ilumina Suzano” em 2024. A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, que é responsável pela iniciativa, contabilizou 1.485 serviços no quarto mês do ano, contra 1.265 em março (17,3%), 1.409 em fevereiro (5,39%), e 1.326 em janeiro (11,9%). Entre 1º e 30 de abril, as atividades destinadas às melhorias no sistema de iluminação pública da cidade alcançaram 143 bairros.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Pública (Secop) e divulgada em reportagem do DS.

No período, a pasta trocou 880 lâmpadas, 733 reatores e 1.582 metros de cabos. Os trabalhos também incluíram a substituição de 462 relés, 351 conectores e 34 bases para relés. Entre os locais que receberam maior número de intervenções estão o centro (123), o Miguel Badra (80), o Cidade Boa Vista (59), a Chácara Sete Cruzes (54), o Parque Santa Rosa (49), o Jardim Monte Cristo (31), o Jardim Revista (31), a Vila Figueira (30), a Vila Amorim (29), a Vila Colorado (28), o Jardim São José (26), a Vila Maria de Maggi (26), o Jardim Varan (25), a Vila Urupês (24), o Parque Residencial Casa Branca (24), o Parque Astúrias (23), a Vila Maluf (23), o Parque Maria Helena (22) e o Jardim Santa Inês (21).

Iluminação pública é um sistema que visa fornecer luz nas ruas, praças e outros espaços públicos, com o objetivo de melhorar a segurança, mobilidade e conforto dos cidadãos.

Esse sistema é composto por postes, luminárias, lâmpadas, cabos elétricos e outros componentes que permitem a distribuição da luz de forma uniforme e eficiente.

A iluminação pública também desempenha um papel importante na promoção da vida noturna em áreas urbanas, tornando-as mais atraentes e seguras para os moradores e visitantes. Além disso, esse tipo de iluminação pode contribuir para a redução da criminalidade e acidentes de trânsito.