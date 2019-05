A sinalização de trânsito tem por objetivo organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas por meio de informações relevantes para disciplina na movimentação do tráfego visando a segurança e fluidez dos usuários, garantem especialistas.

É uma forma de garantir a segurança no trânsito.

No seu aspecto mais geral, a sinalização de trânsito compreende placas, marcas, luzes, gestos, sons, marcos e barreiras.

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via; advertir os condutores sobre os perigos existentes na via, alertando também sobre as proximidades de escolas, passagens de pedestres, etc.

Indicar o posicionamento dos veículos na via e as direções para atingir locais de interesse, de forma a ajudar os condutores nos seus movimentos e deslocamentos.

Nesta semana, o DS publicou reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realiza a instalação de placas toponímicas, de denominação de ruas e avenidas de Suzano.

Nesta semana foi a vez da Vila Fátima receber os trabalhos. O projeto, intitulado “Ruas com Histórias” e que tem o objetivo de padronizar os bairros, estipula 2 mil placas a serem implantadas em toda a cidade em 2019 e 2020.

Até o final do primeiro semestre, estão previstas 469 placas destinadas a cinco bairros. Nesta terça-feira, a Vila Fátima recebeu 49 unidades com nomes de logradouros.

No Brasil, o padrão de sinalização viária nas vias urbanas e rodovias é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro. A conservação das sinalizações é importante para aspectos de segurança e estética urbana. As placas de sinalização devem ser visíveis dia e noite. Na sua confecção podem ser usados materiais reflexivos ou, então, a iluminação artificial do local deve ser promovida através de postes de iluminação pública. A ideia é implantar, em sua maioria, em pontos onde ainda não há placas. Porém, também estão previstas substituições daquelas que estão degradadas. Neste bairro, os trabalhos devem ser finalizados em três dias. O Jardim Quaresmeira foi o primeiro a ser contemplado com 60 placas, há cerca de dois meses. Elas são comumente fixadas em postes e muros. Somente em alguns casos são colocadas em postes próprios, nas esquinas. É importante reforçar a sinalização, tanto para melhorar o trânsito como para garantir a segurança de motoristas e pedestres.