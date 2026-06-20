Brasil faz 3 a 0 no Haiti, vence a 1ª e alivia pressão na Copa

Com duas mudanças de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira desencantou e venceu o Haiti por 3 a 0. Foi a primeira vitória na Copa do Mundo 2026.
Novamente Vini Jr. chamou a responsabilidade como a estrela do time e marcou um gol. Matheus Cunha fez dois.
O Brasil assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A última partida da fase classificatória é na próxima quarta-feira, contra a Escócia, em Miami (EUA).
Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes - as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.
Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.
Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.
Foi necessário enfrentar um rival frágil tecnicamente, o Haiti, para o Brasil desencantar na Copa do Mundo. A vitória por 3 a 0 sobre os haitianos nesta sexta-feira, na Filadélfia, alivia a pressão sobre os atletas e a comissão técnica e fortalece Vini Jr, o protagonista da equipe no torneio até agora.
Diante do Haiti, 83º colocado no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), além de Cunha, ganhou uma chance entre os titulares o lateral direito Danilo. Dessa forma, foram para o banco Ibañez e Igor Thiago, mudanças que deram maior mobilidade à equipe em relação ao que foi visto no último sábado (13).
Diante da lotação máxima - 68.324 pessoas -, o resultado foi construído com luta e na pressão alta, um dos caminhos do gol neste Mundial de 2026.