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Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
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Esportes

Brasil faz 3 a 0 no Haiti, vence a 1ª e alivia pressão na Copa

Seleção assume a primeira colocação do Grupo C e agora pega a Escócia

19 junho 2026 - 23h50Por da Reportagem Local
Vini Jr. marcou um gol e Matheus Cunha fez doisVini Jr. marcou um gol e Matheus Cunha fez dois - (Foto: Divulgação/FIFA)

Com duas mudanças de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira desencantou e venceu o Haiti por 3 a 0. Foi a primeira vitória na Copa do Mundo 2026.

Novamente Vini Jr. chamou a responsabilidade como a estrela do time e marcou um gol. Matheus Cunha fez dois.

O Brasil assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A última partida da fase classificatória é na próxima quarta-feira, contra a Escócia, em Miami (EUA).

Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes - as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.

Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.

Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.

Foi necessário enfrentar um rival frágil tecnicamente, o Haiti, para o Brasil desencantar na Copa do Mundo. A vitória por 3 a 0 sobre os haitianos nesta sexta-feira, na Filadélfia, alivia a pressão sobre os atletas e a comissão técnica e fortalece Vini Jr, o protagonista da equipe no torneio até agora.

Diante do Haiti, 83º colocado no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), além de Cunha, ganhou uma chance entre os titulares o lateral direito Danilo. Dessa forma, foram para o banco Ibañez e Igor Thiago, mudanças que deram maior mobilidade à equipe em relação ao que foi visto no último sábado (13).

Diante da lotação máxima - 68.324 pessoas -, o resultado foi construído com luta e na pressão alta, um dos caminhos do gol neste Mundial de 2026.

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