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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Copa do Mundo 2026

Copa 2026: jogos desta quinta-feira abrem 2ª rodada da fase de grupos

Quatro partidas serão disputadas pelos grupos A e B

18 junho 2026 - 08h44Por da Reportagem Local
Arena de Los Angeles sediará o primeiro e o terceiro jogos da seleção dos Estados Unidos na fase de grupos da CopaArena de Los Angeles sediará o primeiro e o terceiro jogos da seleção dos Estados Unidos na fase de grupos da Copa - (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo Fifa 2026 abre nesta quinta-feira (18) a segunda rodada da fase de grupos. Ao longo do dia, quatro partidas serão disputadas pelos grupos A e B. A primeira, às 13h, coloca frente a frente República Tcheca e África do Sul, em Atlanta.

Às 16h, a Suíça vai encarar a seleção de Bósnia e Herzegovina em Los Angeles. Na sequência, às 19h, Canadá e Catar se enfrentam em Vancouver.

A última partida do dia será às 22h, entre México e Coreia do Sul, em Guadalajara.

Jogos desta quinta-feira, 18 de junho

13h - República Tcheca x África do Sul (Grupo A)

16h - Suíça x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)

19h - Canadá x Catar (Grupo B)

22h - México x Coreia do Sul (Grupo A)

Grupo A

Com três pontos obtidos após vencerem suas partidas na primeira rodada, México e Coreia do Sul disputam a liderança provisória do Grupo A. Quem vencer hoje, praticamente garante vaga antecipada na próxima fase.

A equipe mexicana tem melhor saldo de gols, já que venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia – ante ao placar de 2 a 1 da partida entre Coreia do Sul e República Tcheca.

Os resultados adversos para a República Tcheca e a África do Sul na primeira rodada dão, portanto, tom de dramaticidade à partida de hoje entre as duas equipes. Quem perder corre grande risco de ficar de fora da segunda fase da competição.

Grupo B

Com dois empates pelo mesmo placar (1 a 1) na estreia, o Grupo B segue totalmente em aberto nesta segunda rodada.

A Suíça enfrenta a Bósnia e Herzegovina em igualdade de condições, após empatar com o Catar, que agora enfrenta o Canadá.

Dessa forma, qualquer vitória pode representar a liderança isolada do grupo. No entanto, não garantirá classificação.

O cenário, portanto, está indefinido, garantindo emoção até a terceira e última rodada da fase de grupos, com todas as equipes dependendo de combinação de resultados e critérios de desempate, como saldo de gols.

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